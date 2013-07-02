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Т2 Т2 Мобайл НСС Нижегородская сотовая связь Нижегородский сотовый телефон



02.07.2013 Гендиректором НСС назначен Андрей Еремкин

Совет директоров НСС назначил генеральным директором компании Андрея Еремкина, который также займет должность заместителя директора по мобильному бизнесу макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком»
20.08.2012 «Ростелеком» через месяц завершит ребрендинг НСС

ю. Как сообщили в компании, с 17 сентября 2012 г. услуги мобильной связи, предоставляемые компанией НСС в семи регионах Поволжья, будут оказываться под федеральным брендом «Ростелеком». После у
09.08.2012 «Оренбург-GSM» присоединился к «НСС»

нственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Ростелекому»). На базе «Оренбург-GSM» создан Оре
10.04.2012 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «НСС»

Совет директоров компании «НСС» назначил генеральным директором компании Вячеслава Касымова, который также продолжит работу в должности заместителя директора по мобильному бизнесу макрорегионального филиала «Волга» компа
22.11.2011 НСС запускает новые комплексные пакеты услуг с безлимитной связью

В преддверии новогодних праздников, компания НСС выводит во всех филиалах в регионах Поволжья комплексные пакеты услуг связи с неограниченным объемом трафика. С 22 ноября 2011 г. при подключении любого из новых пакетов, абонентам НСС

27.04.2011 НСС запускает новый тариф «Летний ХИТ» и услугу «ББС на лето»

С 25 апреля 2011 г. компания НСС вводит новый тариф «Летний ХИТ», разработанный для новых абонентов, и аналогичную услугу «ББС на лето» - для существующих абонентов оператора. С тарифом «Летний ХИТ» в выходные дни, начиная
01.04.2011 Чистая прибыль НСС в 2010 г. увеличилась на 53% до 1,1 млрд руб.

Компания НСС, оператор мобильной связи Поволжья, объявила финансовые и операционные результаты деятельности за 2010 г. Так, выручка компании выросла по сравнению с 2009 г. на 31% до 6,4 млрд руб. Чистая
01.03.2011 НСС вводит новые тарифы на доступ в интернет

С 10 марта 2011 г. компания НСС вводит новые услуги для безлимитного доступа в интернет и снижает стоимость пакетов интернет-трафика. К существующим «безлимитам» - суточному, ночному и недельному – добавляется услуга «Без
23.12.2010 Чистая прибыль НСС за 9 месяцев 2010 г. выросла на 73%

Компания НСС - оператор мобильной связи, предоставляющий свои услуги в семи регионах Поволжья - объявила финансовые и операционные результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2010 г. Так, выручка к
14.12.2010 НСС снижает цены на роуминг

В преддверии новогодних каникул компания НСС вновь снижает для своих абонентов стоимость звонков и доступа в интернет в национальном роуминге. С 23 декабря 2010 г. абоненты НСС в поездках по России при регистрации в сетях федер
14.10.2010 «Скай Линк» начал продажи коробочных комплектов в офисах НСС

Оператор мобильной связи «Скай Линк» расширяет сеть продаж в Приволжском федеральном округе. Так, в 19 офисах компании НСС в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Димитровграде и Чердаклах теперь можно приобрести коробочные комплекты и тарифные планы «Скай Линк» как для голоса, так и для интернет-доступа. «Сотрудничест
15.09.2010 НСС снижает тарифы в национальном роуминге

С 20 сентября 2010 г. для своих абонентов НСС снижает в 2 раза стоимость звонков и услуг мобильного доступа в интернет в национальном роуминге. Теперь абоненты компании в поездках по России могут звонить домой и в любую точку страны по
30.08.2010 «ТТК-Нижний Новгород» организовал новый канал доступа к магистральной сети ТТК для сотового оператора НСС

К-Нижний Новгород» предоставила собственную линию доступа для присоединения сети сотового оператора НСС в Нижнем Новгороде к междугородной/международной телефонной сети (ММТС) компании ТТК. Сое
03.03.2010 НСС вводит новые тарифы на услуги роуминга

Со 2 марта 2010 г. для всех абонентов компании НСС начинают действовать новые принципы тарификации услуг роуминга и новые тарифы на национальный и международный роуминг. Компания НСС обновляет тарифы и расширяет возможности услуг нац
09.02.2010 Абонентская база НСС растет рекордными темпами на 32% в год

По данным отчета аналитической компании AC&M Consulting, компания НСС продемонстрировала одни из наиболее высоких темпов прироста абонентов за 2009 г. среди операторов сотовой связи России, обогнав операторов «большой тройки». Абонентская база операторов сото
10.12.2009 НСС выходит на рынок сотовой связи Ульяновской области

1 декабря 2009 г. начал свою работу Ульяновский филиал компании «Нижегородская сотовая связь» (НСС), образованный в результате присоединения ЗАО «Ульяновск GS
09.12.2009 CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи»

кт по организации централизованной информационной системы для шести региональных филиалов компании «Нижегородская сотовая связь» (НСС). Как отметил Михаил Петров, генеральный директор НСС, «во

30.10.2009 «Корпорация» от НСС оптимизирует расходы на мобильную связь

Компания НСС представила новые корпоративные тарифные планы «Корпорация», основной особенностью которых являются бесплатные звонки между сотрудниками и доступная цена вызовов по остальным направлениям –
05.10.2009 НСС выводит на рынок «Тариф №1»

1 октября 2009 г. компания НСС выводит на массовый рынок новый тарифный план – «Тариф №1», который позволит общаться внутри сети бесплатно и звонить на все мобильные и городские номера по единой низкой цене минуты. Ключе
29.09.2009 «Нижегородская сотовая связь» присоединит к себе «Ульяновск-GSM»

Оператор мобильной связи «Нижегородская сотовая связь» (НСС) сообщил о том, что на внеочередном собрании акционеров ком
20.10.2008 НСС будет оказывать FMC-услуги на базе платформы «МФИ Софт»

нии «МФИ Софт». На первом этапе проекта с октября по декабрь 2008 г. на базе Нижегородского филиала НСС будет осуществляться тестирование типовых сценариев предоставления конвергентных услуг. В
04.12.2007 "ВолгаТелеком" консолидировала сотовые активы на базе "Нижегородской сотовой связи"

"ВолгаТелеком" завершила консолидацию сотовых активов на базе 100-процентной дочерней компании ЗАО "Нижегородская сотовая связь", сообщает РБК. К "Нижегородской сотовой связи" присоединены ОАО

12.09.2007 «ВолгаТелеком» готовит крупного мобильного оператора

кторов компании «ВолгаТелеком» на заседании 11 сентября 2007 г. принял решение о реорганизации ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (НСС) в форме присоединения к нему ОАО «ТАТИНКОМ–Т», ЗАО «РТКОМ»
07.06.2007 "ВолгаТелеком" к концу года завершит консолидацию сотовых активов

Компания «ВолгаТелеком» планирует завершить консолидацию сотовых активов на базе ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (НСС) в IV квартале 2007 г. Об этом заявил генеральный директор

15.03.2006 "ВолгаТелеком" консолидирует сотовые активы на базе "Нижегородской Сотовой Связи"

т создание единого сотового оператора «ВолгаТелеком» в форме дочерней компании путем присоединения операторов мобильной связи (в которых «ВолгаТелеком» владеет долей в уставном капитале) на базе ЗАО «НСС». Мастер-план по созданию дочерней компании сотовой связи «ВолгаТелеком» будет разработан до 1 апреля 2006 года. В 2005 году абонентская база дочерних и зависимых операторов мобильной связи
17.01.2005 НСС ввела услугу "Звонок за счет вызываемого"

Оператор связи «Нижегородская сотовая связь» (НСС) продолжает развитие комплекса услуг, реализованных на базе
05.07.2004 Система e-port расширила число участников

Нижегородская Сотовая Связь (НСС) стала участником Системы e-port Оператор мобильной связи "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС) присоединился к числу участников системы e-port. В результ
11.06.2004 Alcatel поставит оборудование для "Нижегородской сотовой связи"

Компания Alcatel объявила о подписании очередного контракта с ЗАО «Нижегородская сотовая связь». Контракт предусматривает поставку мобильных решений Alcatel для
09.03.2004 "Нижегородская сотовая связь" запускает GPRS и MMS

Оператор мобильной связи "Нижегородская сотовая связь" (НСС) запустит в коммерческую эксплуатацию технологии GPRS и MMS
16.02.2004 НСС готовит к запуску услуги GPRS и MMS

Компания "Нижегородская сотовая связь" запустит 1 марта в коммерческую эксплуатацию технологии GPRS и М
09.12.2003 Акционеры ОАО "Татинком-Т" избрали совет директоров

и представители ОАО "Связьинвест" и его структур - ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "Уралсвязьинформ" и ЗАО "Нижегородская сотовая связь". В совет директоров "Татинкома-Т" вошли директор департамента "С
06.11.2003 "ВолгаТелеком" создаст объединенного оператора сотовой связи Поволжья

ЗАО "Нижегородская сотовая связь" (100% акций оператора сотовой связи в Нижегородской области ЗАО "НСС" принадлежит ОАО "ВолгаТелеком") или создание в структуре ОАО "ВолгаТелеком" профильного

19.02.2003 “ВолгаТелеком” купит 50% акций “Нижегородской сотовой связи”

ом” совместно с компанией “Russian Telecommunications Development Holding Corporation” в 1995 году. НСС работает в стандарте GSM 900 / 1800. На данный момент компания занимает около 52% рынка с
19.12.2002 CBOSS установил в "Нижегородской Сотовой Связи" первую отечественную систему предоплаченных услуг на интеллектуальной платформе CBOSSin

В декабре в компании "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС), крупнейшем операторе Нижегородской области, запущена в эк
29.04.2002 "Нижегородская Сотовая Связь" вводит новую услугу "Льготные выходные дни"

Компания "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС) в период с 1 мая по 31 августа 2002 года вводит новую услу
23.04.2002 "Нижегородская Сотовая Связь" значительно увеличила зону покрытия

"Нижегородская Сотовая Связь" (НСС), оператор сотовой связи стандарта GSM900, расширяет зону обслуживания по области. В наст
18.01.2001 "Нижегородская Сотовая Связь" установила новые базовые станции и модернизовала существующие

Компания "Нижегородская Сотовая Связь" провела модернизацию базовых станций в центре Нижнего Новгорода


Публикаций - 154, упоминаний - 245

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9160 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13057 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8844 52
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 40
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 40
Ростелеком 9866 39
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 36
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 36
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 35
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 33
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 272 25
Ростелеком - Связьинвест 1708 21
АКОС 68 19
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 14
СМАРТС Волгоград-GSM 30 13
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 13
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 8
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 8
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 26 8
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 7
Oracle Corporation 6750 5
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 5
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 5
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 23 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 4
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 34 4
МТС - Кубань GSM 116 4
Huawei 3995 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Электросвязь 268 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 362 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1260 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 24 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 5
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 4
РЖД - Российские железные дороги 1934 2
Связной ГК 1372 2
Ак Барс Банк 272 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 2
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
Почта России ПАО 2146 1
Газпром ПАО 1359 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Транснефть 307 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 1
Dixis - Диксис 359 1
Альфа-Групп 715 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Евросеть 1412 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Татнефть 229 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 87 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11931 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4314 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 683 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1006 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Судебная власть - Judicial power 2330 1
Федеральное казначейство России 1801 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6048 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 43
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 85
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20973 53
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6505 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4865 21
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24806 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 18
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8009 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8512 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8258 9
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9444 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7263 8
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1723 6
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D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 5
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5195 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31527 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3590 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5693 5
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 19
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 12
Microsoft Windows 2000 8661 6
CBOSS dss 4 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 367 3
Apache Camel 73 2
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 779 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 2
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 2
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 17 2
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 8 2
CBOSS isp 6 2
CBOSS tmn 3 2
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 2
CBOSS rtb 8 2
CBOSS udr 2 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4629 2
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 7 2
Google Android 14195 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 237 1
Apple Локатор 81 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 17 1
МТС Мобильные сотрудники 112 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
МТС Поиск 11 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 138 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Apple iPhone 6 4863 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
NVision Барьер 671 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 178 1
Петров Михаил 138 13
Пономаренко Анатолий 5 5
Зайцев Павел 45 4
Люлин Владимир 18 4
Мордашов Алексей 55 3
Морозов Андрей 48 3
Омельченко Сергей 15 3
Носков Константин 237 2
Эмдин Сергей 68 2
Носков Михаил 25 2
Корнеев Евгений 8 2
Ершова Элеонора 67 2
Калюжный Игорь 27 2
Ничипоренко Алексей 30 2
Юрченко Евгений 132 2
Швайбович Владислав 19 2
Масленников Игорь 36 2
Хасьянова Гульнара 143 2
Проскура Дмитрий 31 2
Бахмут Марина 3 2
Герман Надежда 4 2
Ивахин Александр 3 2
Щеголев Игорь 698 1
Иванов Олег 145 1
Малышев Сергей 83 1
Костин Андрей 61 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Калугин Сергей 168 1
Маевский Игорь 36 1
Брюквин Юрий 299 1
Тихонов Александр 68 1
Провоторов Александр 157 1
Соловьев Юрий 31 1
Ситников Сергей 79 1
Айбашева Анна 98 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Granryd Mats - Гранрид Матс 7 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Гирев Андрей 77 1
Яшин Валерий 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 147610 83
Россия - ПФО - Нижегородская область 1935 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43892 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 21
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 726 21
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3181 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3129 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1424 11
Россия - СФО - Иркутская область 1142 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 9
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7653 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2719 8
Россия - ПФО - Пензенская область 601 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 712 8
Европа 21879 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 614 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4034 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1570 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2796 6
Россия - ПФО - Саратовская область 748 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 628 6
Россия - УФО - Свердловская область 1561 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1205 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1600 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1504 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1356 5
Россия - УФО - Курганская область 525 5
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 470 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 4
Германия - Федеративная Республика 12759 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2486 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1718 4
Россия - ПФО - Самарская область 1359 4
Россия - УФО - Челябинская область 1254 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48870 19
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6514 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52125 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16604 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24564 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7611 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19013 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7104 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6452 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1659 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1358 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5276 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3602 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7957 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2464 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1662 2
Экономический эффект 1099 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5042 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1774 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5616 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 531 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 2
Энергетика - Energy - Energetically 5194 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2451 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5125 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1166 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1197 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5944 2
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
Мобильные системы 117 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
Telegraph 195 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 10
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 2
Gartner - Гартнер 3568 1
Forrester Research 822 1
Рустелеком ТК 304 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Gartner - Dataquest 353 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 79 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 66 1
Columbia University - Колумбийский университет 156 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет - Куйбышевский инженерно-строительный институт 2 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 540 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 2
CBOSS User Group 2 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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