Гендиректором НСС назначен Андрей Еремкин Совет директоров НСС назначил генеральным директором компании Андрея Еремкина, который также займет должность заместителя директора по мобильному бизнесу макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком»

«Ростелеком» через месяц завершит ребрендинг НСС ю. Как сообщили в компании, с 17 сентября 2012 г. услуги мобильной связи, предоставляемые компанией НСС в семи регионах Поволжья, будут оказываться под федеральным брендом «Ростелеком». После у

«Оренбург-GSM» присоединился к «НСС» нственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Ростелекому»). На базе «Оренбург-GSM» создан Оре

Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «НСС» Совет директоров компании «НСС» назначил генеральным директором компании Вячеслава Касымова, который также продолжит работу в должности заместителя директора по мобильному бизнесу макрорегионального филиала «Волга» компа

НСС запускает новые комплексные пакеты услуг с безлимитной связью В преддверии новогодних праздников, компания НСС выводит во всех филиалах в регионах Поволжья комплексные пакеты услуг связи с неограниченным объемом трафика. С 22 ноября 2011 г. при подключении любого из новых пакетов, абонентам НСС

НСС запускает новый тариф «Летний ХИТ» и услугу «ББС на лето» С 25 апреля 2011 г. компания НСС вводит новый тариф «Летний ХИТ», разработанный для новых абонентов, и аналогичную услугу «ББС на лето» - для существующих абонентов оператора. С тарифом «Летний ХИТ» в выходные дни, начиная

Чистая прибыль НСС в 2010 г. увеличилась на 53% до 1,1 млрд руб. Компания НСС, оператор мобильной связи Поволжья, объявила финансовые и операционные результаты деятельности за 2010 г. Так, выручка компании выросла по сравнению с 2009 г. на 31% до 6,4 млрд руб. Чистая

НСС вводит новые тарифы на доступ в интернет С 10 марта 2011 г. компания НСС вводит новые услуги для безлимитного доступа в интернет и снижает стоимость пакетов интернет-трафика. К существующим «безлимитам» - суточному, ночному и недельному – добавляется услуга «Без

Чистая прибыль НСС за 9 месяцев 2010 г. выросла на 73% Компания НСС - оператор мобильной связи, предоставляющий свои услуги в семи регионах Поволжья - объявила финансовые и операционные результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2010 г. Так, выручка к

НСС снижает цены на роуминг В преддверии новогодних каникул компания НСС вновь снижает для своих абонентов стоимость звонков и доступа в интернет в национальном роуминге. С 23 декабря 2010 г. абоненты НСС в поездках по России при регистрации в сетях федер

«Скай Линк» начал продажи коробочных комплектов в офисах НСС Оператор мобильной связи «Скай Линк» расширяет сеть продаж в Приволжском федеральном округе. Так, в 19 офисах компании НСС в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Димитровграде и Чердаклах теперь можно приобрести коробочные комплекты и тарифные планы «Скай Линк» как для голоса, так и для интернет-доступа. «Сотрудничест

НСС снижает тарифы в национальном роуминге С 20 сентября 2010 г. для своих абонентов НСС снижает в 2 раза стоимость звонков и услуг мобильного доступа в интернет в национальном роуминге. Теперь абоненты компании в поездках по России могут звонить домой и в любую точку страны по

«ТТК-Нижний Новгород» организовал новый канал доступа к магистральной сети ТТК для сотового оператора НСС К-Нижний Новгород» предоставила собственную линию доступа для присоединения сети сотового оператора НСС в Нижнем Новгороде к междугородной/международной телефонной сети (ММТС) компании ТТК. Сое

НСС вводит новые тарифы на услуги роуминга Со 2 марта 2010 г. для всех абонентов компании НСС начинают действовать новые принципы тарификации услуг роуминга и новые тарифы на национальный и международный роуминг. Компания НСС обновляет тарифы и расширяет возможности услуг нац

Абонентская база НСС растет рекордными темпами на 32% в год По данным отчета аналитической компании AC&M Consulting, компания НСС продемонстрировала одни из наиболее высоких темпов прироста абонентов за 2009 г. среди операторов сотовой связи России, обогнав операторов «большой тройки». Абонентская база операторов сото

НСС выходит на рынок сотовой связи Ульяновской области 1 декабря 2009 г. начал свою работу Ульяновский филиал компании «Нижегородская сотовая связь» (НСС), образованный в результате присоединения ЗАО «Ульяновск GS

CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи» кт по организации централизованной информационной системы для шести региональных филиалов компании «Нижегородская сотовая связь» (НСС). Как отметил Михаил Петров, генеральный директор НСС, «во

«Корпорация» от НСС оптимизирует расходы на мобильную связь Компания НСС представила новые корпоративные тарифные планы «Корпорация», основной особенностью которых являются бесплатные звонки между сотрудниками и доступная цена вызовов по остальным направлениям –

НСС выводит на рынок «Тариф №1» 1 октября 2009 г. компания НСС выводит на массовый рынок новый тарифный план – «Тариф №1», который позволит общаться внутри сети бесплатно и звонить на все мобильные и городские номера по единой низкой цене минуты. Ключе

«Нижегородская сотовая связь» присоединит к себе «Ульяновск-GSM» Оператор мобильной связи «Нижегородская сотовая связь» (НСС) сообщил о том, что на внеочередном собрании акционеров ком

НСС будет оказывать FMC-услуги на базе платформы «МФИ Софт» нии «МФИ Софт». На первом этапе проекта с октября по декабрь 2008 г. на базе Нижегородского филиала НСС будет осуществляться тестирование типовых сценариев предоставления конвергентных услуг. В

"ВолгаТелеком" консолидировала сотовые активы на базе "Нижегородской сотовой связи" "ВолгаТелеком" завершила консолидацию сотовых активов на базе 100-процентной дочерней компании ЗАО "Нижегородская сотовая связь", сообщает РБК. К "Нижегородской сотовой связи" присоединены ОАО

«ВолгаТелеком» готовит крупного мобильного оператора кторов компании «ВолгаТелеком» на заседании 11 сентября 2007 г. принял решение о реорганизации ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (НСС) в форме присоединения к нему ОАО «ТАТИНКОМ–Т», ЗАО «РТКОМ»

"ВолгаТелеком" к концу года завершит консолидацию сотовых активов Компания «ВолгаТелеком» планирует завершить консолидацию сотовых активов на базе ЗАО «Нижегородская сотовая связь» (НСС) в IV квартале 2007 г. Об этом заявил генеральный директор

"ВолгаТелеком" консолидирует сотовые активы на базе "Нижегородской Сотовой Связи" т создание единого сотового оператора «ВолгаТелеком» в форме дочерней компании путем присоединения операторов мобильной связи (в которых «ВолгаТелеком» владеет долей в уставном капитале) на базе ЗАО «НСС». Мастер-план по созданию дочерней компании сотовой связи «ВолгаТелеком» будет разработан до 1 апреля 2006 года. В 2005 году абонентская база дочерних и зависимых операторов мобильной связи

НСС ввела услугу "Звонок за счет вызываемого" Оператор связи «Нижегородская сотовая связь» (НСС) продолжает развитие комплекса услуг, реализованных на базе

Система e-port расширила число участников Нижегородская Сотовая Связь (НСС) стала участником Системы e-port Оператор мобильной связи "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС) присоединился к числу участников системы e-port. В результ

Alcatel поставит оборудование для "Нижегородской сотовой связи" Компания Alcatel объявила о подписании очередного контракта с ЗАО «Нижегородская сотовая связь». Контракт предусматривает поставку мобильных решений Alcatel для

"Нижегородская сотовая связь" запускает GPRS и MMS Оператор мобильной связи "Нижегородская сотовая связь" (НСС) запустит в коммерческую эксплуатацию технологии GPRS и MMS

НСС готовит к запуску услуги GPRS и MMS Компания "Нижегородская сотовая связь" запустит 1 марта в коммерческую эксплуатацию технологии GPRS и М

Акционеры ОАО "Татинком-Т" избрали совет директоров и представители ОАО "Связьинвест" и его структур - ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "Уралсвязьинформ" и ЗАО "Нижегородская сотовая связь". В совет директоров "Татинкома-Т" вошли директор департамента "С

"ВолгаТелеком" создаст объединенного оператора сотовой связи Поволжья ЗАО "Нижегородская сотовая связь" (100% акций оператора сотовой связи в Нижегородской области ЗАО "НСС" принадлежит ОАО "ВолгаТелеком") или создание в структуре ОАО "ВолгаТелеком" профильного

“ВолгаТелеком” купит 50% акций “Нижегородской сотовой связи” ом” совместно с компанией “Russian Telecommunications Development Holding Corporation” в 1995 году. НСС работает в стандарте GSM 900 / 1800. На данный момент компания занимает около 52% рынка с

CBOSS установил в "Нижегородской Сотовой Связи" первую отечественную систему предоплаченных услуг на интеллектуальной платформе CBOSSin В декабре в компании "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС), крупнейшем операторе Нижегородской области, запущена в эк

"Нижегородская Сотовая Связь" вводит новую услугу "Льготные выходные дни" Компания "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС) в период с 1 мая по 31 августа 2002 года вводит новую услу

"Нижегородская Сотовая Связь" значительно увеличила зону покрытия "Нижегородская Сотовая Связь" (НСС), оператор сотовой связи стандарта GSM900, расширяет зону обслуживания по области. В наст