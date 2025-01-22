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ОГУ Оренбургский государственный университет

ОГУ - Оренбургский государственный университет


22.01.2025 Студенты Оренбургского государственного университета могут стать сотрудниками «Группы Астра» еще на этапе обучения в вузе 2
14.11.2024 Российские вузы и ссузы бесплатно получили лицензию СУБД Postgres Pro Standard 1
06.11.2024 Postgres Professional провела обучение по PostgreSQL в вузе Оренбурга 2
05.07.2024 «Яндекс» назначил новых технических директоров в команде «Алисы» и умных устройств и в блоке международного «Поиска» 1
04.07.2024 «Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны 1
26.12.2023 Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики будут обучаться на кибериммунных рабочих местах от «Лаборатории Касперского» 1
25.10.2023 МТС разогнала мобильный интернет в спальных районах Оренбурга 2
26.04.2023 «Мегафон» представил нового директора в Оренбургской области 1
11.04.2023 «Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 1
21.09.2022 Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга 1
06.09.2022 Власти потратят 1,9 миллиарда на тренировки по кибербезопасности 1
05.05.2022 В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона 3
20.05.2020 Основатель apphud.com о первом заработке, большом проекте и свободе 1
25.01.2017 МТС предоставит услуги связи здравницам и университетам Оренбуржья 1
15.08.2016 МТС объявила о назначении нового руководителя филиала в Оренбургской области 1
04.02.2016 МТС назначила руководителя филиала в Орловской области 1
16.04.2010 Алексей Кальянов назначен коммерческим директором «ТТК-Южный Урал» в Оренбурге 1
04.03.2010 «Синтерра» предоставит услуги связи трем университетам ПФО на сумму 2,8 млн руб. 1
08.12.2008 Назначение в СМАРТС: директор коммерческого департамента 2
15.09.2008 Softline открыла офис в Оренбурге 1
04.03.2008 Оренбургский государственный институт менеджмента приобретет компьютеры 1
29.02.2008 ОГУ приобретет ПО Oracle 1
01.10.2007 В «ВолгаТелекоме» новые назначения 1
22.01.2007 ОГИМ требуются услуги сотовой связи и доступ в интернет 1
29.11.2006 Студенты Оренбурга начинают осваивать Business Control 1
18.07.2006 Юристы обсудили проект развития информационного общества 1
24.05.2006 1С-программисты из регионов обошли москвичей 1

Публикаций - 28, упоминаний - 34

ОГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 4
Ростелеком 9705 3
МегаФон 8814 2
Yandex - Яндекс 7347 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 920 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Broadcom - VMware 2360 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Softline - Софтлайн 2813 1
8217 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
Oracle Corporation 6689 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Diasoft - Диасофт 871 1
Red Hat 1305 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Код Безопасности 616 1
Т8 НТЦ 83 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
Электросвязь 268 1
Stripe 28 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
Роском - Российские коммуникации 4 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
МТС Центр макрорегион 64 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
1С:Франчайзинг 25 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 800 2
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 5
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 7
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Kaspersky OS 124 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
Linux OS 9944 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 2
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Apple iOS 7809 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2032 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 264 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 23 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 1
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 14 1
Kaspersky Thin Client 8 1
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Егоров Игорь 43 1
Кондаков Александр 21 1
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Байгушев Владимир 17 1
Наумов Виктор 126 1
Мигалин Сергей 10 1
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Шойтов Александр 78 1
Кузьмин Евгений 15 1
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Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 157 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1516 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 223 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 2
РАН - Российская академия наук 1871 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 11 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 336 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 17 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 61 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 6 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
Оренбургский колледж экономики и информатики 2 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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