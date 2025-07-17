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Толпейкин Денис


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 vStack и «Рит сервис» заключили соглашение о партнерстве в области виртуализации 1
10.04.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области 1
10.11.2023 Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России 1
22.09.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с правительством Оренбургской области 1
11.04.2023 «Лаборатория Касперского», Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области и Оренбургский государственный университет усилят подготовку кадров в области кибербезопасности 1
21.09.2022 Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга 1
05.05.2022 В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Толпейкин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10039 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5087 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1042 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1161 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4246 1
Базальт СПО - BaseALT 724 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 5
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1943 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4668 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2622 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 300 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69385 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29679 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22117 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1580 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9002 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4191 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8214 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12002 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21331 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1367 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1340 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 424 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6657 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14044 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 313 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1913 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2398 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4022 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 42 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2171 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10938 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 730 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10705 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25073 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 49 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7830 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1632 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 69 1
Kaspersky OS 130 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1474 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 61 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Я здесь живу 10 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 213 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Мой питомец Суперсервис 5 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 93 1
Мирошников Сергей 3 2
Петухов Игнат 2 2
Мирошников Борис 63 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Лысенко Эдуард 310 1
Хайруллин Айрат 107 1
Ципорин Павел 102 1
Рымар Максим 50 1
Ляпунов Игорь 128 1
Рудзевич Мария 36 1
Догадин Александр 5 1
Суворов Андрей 47 1
Жданов Андрей 8 1
Разумовский Дмитрий 123 1
Албычев Кирилл 9 1
Шойтов Александр 84 1
Касперский Евгений 326 1
Вечеренко Дмитрий 2 1
Сродных Михаил 89 1
Казарин Станислав 175 1
Пыжов Александр 3 1
Никольская Наталья 2 1
Трандин Сергей 102 1
Крынина Евгения 21 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 645 7
Россия - РФ - Российская федерация 150973 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3057 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7829 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1593 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2845 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1420 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2780 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2591 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Россия - УФО - Тюменская область 1215 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1267 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 413 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 892 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 899 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 540 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 697 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 739 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 707 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 116 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4118 3
Образование в России 2415 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3679 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19526 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6007 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2207 1
Киберучения 103 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 640 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 657 1
Информатика - computer science - informatique 1107 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6683 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6132 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 629 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 601 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3267 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 186 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 307 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 255 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 327 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 81 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 452 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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