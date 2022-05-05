В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона

В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

В России это восьмая учебная площадка по отработке сценариев защиты от киберугроз. По словам вице-премьера, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 г. в стране создадут 15 опорных центров Национального киберполигона.

«В текущей ситуации повышается уровень ответственности ведомств и компаний за безопасность государственных, частных и персональных данных, а также информационных систем. Это в свою очередь стимулирует развитие отечественных технологий и компетенций по защите информации. Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федерального округа, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям. Всего в этом году в опорных центрах Национального киберполигона пройдет более 70 киберучений. Получить практические навыки там смогут не только профильные специалисты, но и студенты», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Для отработки кибератак в опорных центрах постоянно расширяется перечень отраслей. Будет добавлен электроэнергетический, кредитно-финансовый, корпоративный и нефтегазовый сегменты, планируется запустить нефтеперерабатывающий, транспортный, металлургический, горнодобывающий и магистральные сети связи. Это позволит закрыть потребности большинства российских организаций и проводить кросс-отраслевые учения в масштабах всей страны.

«Развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". В этом году мы открываем уже третью тренировочную площадку киберполигона для отработки практических навыков защиты от киберугроз и вторую по счету со статусом опорного центра. До 2024 г. планируется увеличить количество точек присутствия Национального киберполигона в разных регионах до 15 площадок», — отметил замглавы Минцифры России Александр Шойтов.

В официальном открытии нового опорного центра Национального киберполигона на базе ОГУ приняли участие ректор ОГУ Сергей Мирошников, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин, директор Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Пыжов и др.

«Для повышения киберустойчивости важнейших предприятий региона нам необходимы квалифицированные специалисты по кибербезопасности, обладающие практическим опытом выявления и нейтрализации киберугроз. Создание киберполигона в ОГУ поможет нам решить эту задачу: теперь непосредственно в регионе появилась тренировочная площадка, на которой смогут совершенствовать свои навыки и студенты, и специалисты, уже работающие в отрасли», — сказал министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.

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Киберполигон ОГУ представляет собой мультифункциональный цифровой комплекс. Он оснащен современной инфраструктурой, используются системы и оборудование, специфичные для конкретных отраслей экономики. Сценарии учебных кибератак разрабатываются на основе реальных действий злоумышленников.

«Наша главная задача — выпускать специалистов, максимально подготовленных к реальным условиям работы. С открытием киберполигона наши студенты смогут осваивать направление информационной безопасности не только по учебникам и на лекциях, но и участвовать в практических мероприятиях. Это могут быть мастер-классы, полноценные киберучения или различные соревнования, на которых учащиеся будут тренироваться выявлять и отражать кибератаки. На мой взгляд, это поможет нам вывести нашу образовательную программу на качественно новый уровень», — отметил ректор Оренбургского государственного университета Сергей Мирошников.

Национальный киберполигон создан на базе ресурсов компании «Ростелеком-Солар». На данный момент действует семь опорных и один образовательный центр: в Дальневосточном федеральном университете, Научно-технологическом университете «Сириус», Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Национальном исследовательском университете ИТМО, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Московском техническом университете связи и информатики и Оренбургском государственном университете. До конца года планируется открыть опорный центр на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Мы активно сотрудничаем с вузами, предоставляя им доступ к инфраструктуре Национального киберполигона, а также обеспечивая методологическую, консультационную и организационную поддержку при проведении киберучений. Свежий пример — серия олимпиад, которые мы организовали в апреле на площадках в инженерных вузах среди студентов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В августе аналогичные соревнования планируется провести среди учащихся вузов Сибири и Дальнего Востока, и уже осенью победители и призеры каждой из олимпиад смогут встретиться в суперфинале — Всероссийских киберучениях «OpenBonch 2022». Подобные мероприятия дают возможность объективно оценить уровень подготовки студентов в разных регионах и повысить интерес учащихся к предметной области за счет элемента состязательности. Открытие опорного центра в ОГУ позволяет нам в перспективе расширить географию подобных соревнований и охватить учащихся Оренбургской области, что поможет усилить практическую составляющую подготовки специалистов по кибербезопасности в регионе», — сказал генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.