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Рит Сервис
УПОМИНАНИЯ
|17.07.2025
|vStack и «Рит сервис» заключили соглашение о партнерстве в области виртуализации 1
|11.04.2022
|«Рэйдикс» и «Рит сервис» заключили партнёрское соглашение 1
|21.09.2005
|Cognitive Forms Bank: ПО для обработки бумажных документов 1
Рит Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
|ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 175 1
|ИКС - Yadro - Raidix Elbrus 6 1
|ИКС - Yadro - Raidix Hydra 4 1
|ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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