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ИКС Yadro Raidix Hydra

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.04.2022 Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа» 1
11.04.2022 «Рэйдикс» и «Рит сервис» заключили партнёрское соглашение 1
25.03.2022 «Т1 Интеграция» расширяет портфель решений СХД продуктами Raidix 1
18.02.2020 «Рэйдикс» представила ПО для хранения данных в суперкомпьютерной среде 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
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ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Dell EMC PowerStore 7 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Корсаков Виктор 6 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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