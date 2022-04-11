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«Рэйдикс» и «Рит сервис» заключили партнёрское соглашение

Компания-разработчик программного обеспечения для систем хранения данных «Рэйдикс» и системный интегратор «Рит сервис» представят рынку программно-определяемые СХД для видеонаблюдения, видеоаналитики, центров обработки данных, медиапроектов, баз данных и других ИТ-задач.

В рамках партнерской работы стороны будут изучать перспективы использования СХД на базе Raidix в проектах цифровизации медицины, высокопроизводительных вычислений и образования. Для расширения портфеля совместных решений компании рассматривают создание СХД не только на базе ПО Raidix 5.X, но и ПО Raidix Era, раскрывающего потенциал производительности NVMe-накопителей, ПО Raidix Hydra, предназначенного для кластерных вычислений, и ПО Raidix Elbrus – для построения СХД на базе отечественных процессоров.

В процессе согласования находятся и общие маркетинговые активности, в том числе — технологические и обучающие вебинары, а также совместное участие в отраслевых выставках и конференциях в этом году.

«Бизнес и государственные структуры будут ещё активнее внедрять программно-определяемые решения и находить всё новые области внедрения цифровых технологий. «Рит сервис» обладает более чем десятилетним опытом интеграций, и мы рассчитываем, что заключение партнёрства поможет расширить присутствие продуктов Raidix на российском рынке», – сказал Виктор Корсаков, руководитель группы работы с партнёрами «Рэйдикс» в России.

«На фоне возрастающего тренда по импортозамещению отечественное решение, по своим возможностям превосходящее зарубежные аналоги, будет востребовано во многих сферах деятельности государства и бизнеса. Мы уже наметили несколько перспективных направлений и рассчитываем на долгосрочное и плодотворное партнёрство», – сказал генеральный директор «Рит сервис» Дмитрий Вебер.

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