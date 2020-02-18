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«Рэйдикс» представила ПО для хранения данных в суперкомпьютерной среде

Интеграция Системное ПО
, Текст: Владимир Бахур

«Рэйдикс» представила новое программное решение для хранения данных в суперкомпьютерной среде. RAIDIX Hydra — программно-определяемая СХД для высокопроизводительных кластерных вычислений и хранения больших массивов данных. Программное решение обеспечивает высокую скорость доступа к данным, которые обрабатываются на вычислительных узлах компьютерных кластеров.

Новый программный продукт применяется для решения масштабных задач, основанных на обработке и анализе больших массивов данных. К таким задачам можно отнести, например, фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки, прогнозирование и аналитику, моделирование, задачи по визуализации на основе нейронных сетей и применение технологий искусственного интеллекта.

В новом решении преимущества ПО RAIDIX объединены с возможностями параллельной файловой системы Lustre. Благодаря такой интеграции решение эффективно распределяет потоки нагрузки на множество СХД, которые объединены в одну файловую систему. Возможно также наращивать объемы хранения и увеличивать производительность за счет горизонтального масштабирования, так как с течением времени требования к производительности систем растут и появляется необходимость добавления новых вычислительных узлов.

За счет совмещения узлов файловой системы Lustre с контроллерами СХД внедрение решения требует меньше серверного и сетевого оборудования по сравнению с классической архитектурой распределенной параллельной файловой системы. Подход также позволяет повысить производительность СХД и упрощает ее администрирование.

Для обеспечения целостности и сохранности данных в RAIDIX Hydra реализованы программные технологии RAIDIX, разработанные в исследовательской лаборатории компании: уникальные уровни массивов RAID 7.3 и RAID N+M, защита от скрытого повреждения данных, технология упреждающей реконструкции. ПО RAIDIX включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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