Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России

Разработку Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга – мини-приложение «Я здесь живу» для горожан на базе социальной сети «Вконтакте» – внедрят в еще двух регионах страны – Республике Карелия и Оренбургской области. Соответствующие меморандумы о сотрудничестве с комитетом подписали представители региональных правительств.

Карелия и Оренбургская область получают право использовать приложение «Я здесь живу», а также смогут рассчитывать на консультационную помощь и техническую поддержку со стороны разработчиков решения.

В рамках договоров регионы также начнут сотрудничать по вопросам автоматизации исполнения функций органами государственной власти, популяризации технологий, повышения качества жизни граждан, в том числе за счет использования алгоритмов обработки больших массивов данных.

Мини-приложение «Я здесь живу» входит в экосистему городских сервисов «Цифровой Петербург» и разработано на базе социальной сети «Вконтакте», что делает решение удобным для масштабирования. При поддержке специалистов администрации города команда разработчиков оцифровывает данные о городском хозяйстве, благоустройстве, культурной жизни, образовании, отдыхе и др. направлениях, после чего использует базы для разработки новых сервисов в приложении «Я здесь живу».

Сейчас в «Я здесь живу» представлены 13 сервисов. С их помощью жители города могут оперативно решать вопросы уборки дорог и ЖКХ, быть в курсе культурных событий своего района и узнавать о свободных местах в ближайшем детском саду, иметь под рукой список расположенных рядом кружков и секций, карту с ближайшими спортивными площадками, площадками для выгула собак и прогулок по историческим маршрутам и др.

В Оренбургской области администрация региона уже начала внедрять сервисы «Я здесь живу». По словам министра цифрового развития и связи региона Дениса Толпейкина, мини-приложение доступно в сообществе «Активный гражданин» во «Вконтакте». Доступны сервисы «Спорт рядом», «Мой питомец» и «Афиша событий». В Карелии приложение начнут развивать с туристического сегмента.

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«Одним из первых сервисов приложения Карелия запускает сервис "Красивые места". Он выбран не случайно – наш регион по праву считается одним из популярных туристических направлений в стране. Информация о природных парках, произведениях архитектурного искусства, местах досуга позволит жителям и гостям Карелии спланировать свой отдых, приобщиться к культуре нашей республики», – сказала Наталья Никольская, заместитель руководителя администрации главы Карелии.

Для того, чтобы стать пользователем «Я здесь живу», достаточно быть зарегистрированным в социальной сети «Вконтакте». С начала 2023 г. количество активных пользователей приложения выросло почти в 20 раз – с 10 тыс. до более, чем 200 тыс. человек, по данным на октябрь. Наиболее популярными среди петербуржцев в течение года стали сервисы «Красивые места», «Я родитель», «Блокада Ленинграда», а также «Мой дом» и «Мой питомец».

«"Я здесь живу" – это удобное решение, которое способно улучшить работу с данными в российских городах и регионах в интересах жителей. По сути, достаточно иметь учетную запись в одной из самых популярных социальных сетей России, и в телефоне у человека появляется актуальная информация о районе – локальные мероприятия, кружки и секции рядом с домом, спортивные площадки и т. п. Петербуржцы уже позитивно оценили сервисы "Я здесь живу", уверен, что жители Карелии и Оренбуржья также по достоинству смогут оценить приложение», – сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.