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Правительство Москвы Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы Мой питомец Моспитомец Суперсервис

Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Мой питомец - Моспитомец - Суперсервис

Суперсервис «Мой питомец» на mos.ru создан специально для заботливых хозяев. С его помощью вы сможете получить доступ к электронной амбулаторной карте и результатам обследований своего любимца, запланировать визит к ветеринару, найти площадку для выгула собак, а также прочитать полезные статьи и инструкции о жизни с домашним питомцем.

СОБЫТИЯ

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30.04.2026 Москвичи воспользовались городскими онлайн-услугами более 6 млрд раз 1
20.04.2026 CNews Analytics опубликовал рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов на 2026 г. 1
20.01.2026 В сервисе «Моспитомец» появилась страница с советами для владельцев домашних животных 2
22.07.2024 Сведения о вакцинации и запись к ветеринару: в приложении «Мой id» появились новые возможности для владельцев домашних животных 1
11.12.2023 Число пользователей петербургского приложения «Я здесь живу» выросло в 18 раз 1
10.11.2023 Петербургские сервисы для горожан «Я здесь живу» появятся еще в двух регионах России 1
04.10.2023 Записаться к ветеринару онлайн и вызвать специалиста на дом: какие сервисы для домашних питомцев доступны на mos.ru 2
01.08.2023 Сервисом онлайн-записи к ветеринару в Москве воспользовались более 700 тыс. раз 4

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4994 2
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13003 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22964 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54174 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1907 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2272 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11862 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13408 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12241 2
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 131 2
Электроника - Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 29 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7511 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1538 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13187 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18212 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9332 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35263 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15491 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1763 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14017 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5178 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25976 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 660 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9438 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4945 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7176 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33620 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2817 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 422 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4667 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14324 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2725 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 1
Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего - АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц - ЗН-АРМ ДЛ - Защищенное переносное автоматизированное рабочее место должностных лиц 30 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1029 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6310 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 267 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Я здесь живу 10 2
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье - Добробот 5 1
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 150 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 106 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1038 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 964 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 554 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 557 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 24 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - МосТех - Мос.Тех 8 1
Правительство Москвы - Мос.Хаб - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 32 1
Шинкарук Елена 28 2
Казарин Станислав 175 2
Сергунина Наталья 375 1
Толпейкин Денис 9 1
Никольская Наталья 2 1
Вилкова Ольга 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 3
Россия - РФ - Российская федерация 166934 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1230 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3463 1
Земля - планета Солнечной системы 10881 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2863 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2073 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2290 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1811 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1078 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 207 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 237 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 702 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 482 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1062 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 375 1
Россия - Крайний Север 353 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 784 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 658 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 366 1
Россия - ЦФО - Брянская область 404 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 645 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 390 1
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33918 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4439 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3981 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7860 1
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Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 1
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Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 1
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 525 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6717 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7593 1
Паспорт - Паспортные данные 2863 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1251 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1493 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 242 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1330 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11376 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 728 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2025 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1567 1
Инфляция 151 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8636 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467820, в очереди разбора - 725285.
Создано именных указателей - 200060.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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