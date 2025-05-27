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Хайтович Максим


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 На российский рынок выходит лаборатория инноваций SoL Lab 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хайтович Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 90 2
Broadcom - VMware 2404 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
Red Hat 1325 1
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 8 1
Корус Консалтинг ГК - ДАР - SoL Lab - лаборатория инноваций, передовых исследований и разработок 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1008 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1404 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Федеральное казначейство России 1814 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2222 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2457 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6871 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3242 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16360 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6315 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1515 1
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Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 292 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1097 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 1
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SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 37 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12980 1
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ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 711 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 503 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5441 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 310 2
Linux OS 10224 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2108 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 439 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 1
C/C++ - Язык программирования 788 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1267 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2183 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 63 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11126 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3202 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6168 1
Энергетика - Energy - Energetically 5225 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8223 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 550 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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