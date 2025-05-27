Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хайтович Максим
УПОМИНАНИЯ
Хайтович Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Михаил 138 2
|Слышкин Василий 129 2
|Кондаков Александр 21 2
|Потапова Екатерина 13 2
|Коваленко Павел 42 2
|Мнев Игорь 17 2
|Петренко Ксения 3 2
|Шадаев Максут 1044 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Терещенко Денис 88 1
|Паршин Максим 318 1
|Хайруллин Айрат 105 1
|Ципорин Павел 102 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Албычев Александр 161 1
|Пугачев Павел 63 1
|Власов Сергей 98 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Шпак Василий 238 1
|Разумовский Дмитрий 122 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Мартынова Елена 87 1
|Майнина Кристина 18 1
|Черников Алексей 53 1
|Иванов Никита 11 1
|Сорокин Даниил 33 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Скиба Владимир 42 1
|Куртяник Надежда 298 1
|Труненков Сергей 35 1
|Токарев Владислав 6 1
|Надтока Руслан 5 1
|Запрягаев Александр 1 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 550 2
|ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.