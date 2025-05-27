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Корус Консалтинг ГК ДАР SoL Lab лаборатория инноваций, передовых исследований и разработок
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|На российский рынок выходит лаборатория инноваций SoL Lab 1
Корус Консалтинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1253 1
|Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 310 1
|Хайтович Максим 3 1
|Семенов Александр 157 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1084 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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