Мартынова Елена
Мартынова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайруллин Айрат 104 55
|Разумовский Дмитрий 121 53
|Терещенко Денис 88 49
|Шпак Василий 223 47
|Шадаев Максут 1008 46
|Албычев Александр 150 42
|Петрушин Андрей 110 41
|Лысенко Эдуард 308 40
|Ципорин Павел 102 38
|Чернышенко Дмитрий 565 33
|Власов Сергей 98 32
|Херсонцев Алексей 93 32
|Меджитов Тимур 85 30
|Паршин Максим 316 28
|Сорокин Даниил 33 28
|Слышкин Василий 129 26
|Пугачев Павел 63 25
|Скиба Владимир 42 24
|Кудрин Алексей 124 23
|Черников Алексей 53 23
|Петров Михаил 138 22
|Малков Павел 51 21
|Куртяник Надежда 253 21
|Труненков Сергей 35 15
|Дюбанов Анатолий 95 14
|Майнина Кристина 18 14
|Катамадзе Анна 101 13
|Сытник Андрей 22 13
|Свинцов Андрей 45 13
|Логинов Станислав 31 13
|Матвеева Татьяна 104 13
|Рудзевич Мария 36 12
|Федулов Владислав 79 12
|Кожевников Сергей 21 12
|Кирюшин Сергей 83 11
|Рымар Максим 50 11
|Панов Евгений 16 11
|Драгунов Алексей 25 11
|Спиренков Вячеслав 25 11
|Казмерчук Елена 12 11
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 56
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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