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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мартынова Елена



13.12.2024 Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM 1
19.09.2024 Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
18.07.2024 Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
03.06.2024 Компьютерные игры для незрячих детей: «Билайн», Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью 1
03.06.2024 Вышел новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
01.06.2023 Разработан онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков 1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
20.02.2023 Росреестр: получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ 1
28.12.2022 Заявители смогут запретить сделки со своим имуществом через «Госуслуги» 1
13.12.2022 Услуги Росреестра для саморегулируемых организаций доступны на «Госуслугах» 1
05.12.2022 Росреестр и Росимущество договорились о наполнении данными НСПД 1

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Мартынова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 8
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 8
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
ОТР ГК - ОТР 2000 214 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 6
МегаФон 8805 5
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 7 5
Directum - Директум 1090 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Comindware - Колловэар 154 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 3
Diasoft - Диасофт 870 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
Кеды профессора 6 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Программный продукт ГК 63 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
Notamedia - Нотамедиа 15 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Ростелеком 9701 1
8213 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 7
Everland - социальный бизнес-проект 19 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Альфа-Банк 1769 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Coursera 50 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 12 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
Совкомбанк ПАО 256 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 75
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 58
Федеральное казначейство России 1772 56
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 50
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 49
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 41
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 37
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 27
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 10
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 8
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