Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM

РЖД начала продавать билеты с помощью новой автоматизированной системы «Экспресс НП». В ее основе лежат отечественные разработки. Она пришла на смену системе «Экспресс-3», которая скоро отметит свое 20-летие, и которая базируется на оборудовании американского производства.

Импортозамещение инфраструктуры РЖД

Компания РЖД начала использовать для продажи билетов новую автоматизированную систему управления (АСУ) «Экспресс НП» («Экспресс нового поколения»), о чем она сообщила в своем Telegram-канале. Эта система пришла на замену решению «Экспресс-3», которое базируется на американских серверах IBM. Напомним, что IBM ушла из России в начале 2022 г.

Новая система заработала на неделе с 9 по 13 декабря 2024 г. Глава Департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко официально заявил, что это отечественная система, и что работа над ней шла на протяжении почти пяти лет. «Она будет более динамичной и гибкой, поможет нам ускорить внедрение новых цифровых клиентских сервисов и в значительной степени быстрее реагировать на запросы пассажиров, – добавил он.

Система «Экспресс-3» эксплуатировалась РЖД на протяжении почти 20 лет и иногда по-крупному сбоила. Она была внедрена в 2005 г. О планах РЖД по отказу от «Экспресс-3» в пользу «Экспресс НП» CNews писал в марте 2024 г.

Все только начинается

Тестирование системы «Экспресс НП» проходило в рамках полигона перевозчика «Пассажирская компания "Сахалин"». Костенко отметил, что теперь РЖД приступает «к переходу на нее других перевозчиков».

РЖД В РЖД новая отечественная АСУ

Точные сроки развертывания «Экспресс НП» Костенко не привел. Также пока нет точных данных, когда РЖД окончательно откажется от «Экспресс НП».

Но, по всей видимости, затягивать с переходом на новую АСУ в РЖД не станут. На официальном сайте проекта «RZD.Digital. Цифровая трансформация РЖД» открыто отмечено, что в настоящее время существуют «серьезные риски» остановки работы «Экспресс-3» ввиду ухода IBM их России.

Как все устроено

«Экспресс НП» способна управлять большинством процессов пассажирского комплекса. Над ней работали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ). Этот НИИ отвечал за разработку всех предыдущих АСУ.

В РЖД отмечают, что АСУ «Экспресс НП» разрабатывалась «фактически с нуля». В компании объяснили это тем, что «простой переход от прошлой версии на новое платформенное решение был невозможен».

«Экспресс НП» предназначена не только для продажи билетов. В ее состав входят семь блоков, отвечающих за разные составляющие российской железнодорожной системы. Она занимается управлением информационным полем, перевозочным процессом, парком пассажирских вагонов, каналами продажи билетов, а также сценариями обслуживания пассажиров. Помимо этого, в ней есть блоки сервисного обслуживания и формирования данных для обеспечения сквозных бизнес-процессов.

Переход будет постепенным

Замдиректора НЦ «Экспресс» АО «ВНИИЖТ» и руководитель проекта Елена Мартынова, комментируя запуск «Экспресс-НП» на замену «Экспресс-3» отметила, что нельзя просто так «выключить одну систему и резко перейти на другую». По ее словам, потребовалось «спроектировать новую систему таким образом, чтобы осуществить бесшовный переход». «При этом обе системы должны быть полностью синхронизированы, и функции из АСУ "Экспресс-3" должны плавно перетекать на "Экспресс НП"», – добавила она (цитата по «RZD.Digital. Цифровая трансформация РЖД»).

В настоящее время к системе подключено свыше 7000 пользователей и каналов обслуживания, включая сайты по продаже билетов, кассы и сервисные компании. Ежедневно «Экспресс НП» обрабатывает более 10 млн обращений.

Автоматизация – благо

АСУ «Экспресс-1» за авторством ВНИИЖТ была введена в эксплуатацию почти 53 года назад, в 1972 г. Ее внедрение позволило в 10 раз повысить производительность труда кассиров. Система базировалась на отечественной ЭВМ «Маршрут-1» и могла обслуживать до 15 тыс. продаж билетов в час.

«Экспресс-1» функционировала в течение 13 лет, до 1985 г. В 1982 г. началась постепенная ее замена на систему «Экспресс-2», основанную на советских компьютеров серии ЕС, являющихся аналогами IBM System/360 и System/370. Переход на эту систему предоставил пассажирам больше возможностей, например, они теперь могли покупать билеты за 45 дней до прибытия поезда в пункт назначения.

На смену «Экспресс-2» в 2005 г. пришла система «Экспресс-3», базирующаяся на «железе» IBM. В числе прочих изменений – появление функции бронирования и покупки билетов от 45 дней до момента отправления поезда. Также. Как сообщал CNews, благодаря переходу на «Экспресс-3» появилась возможность покупать билеты через интернет.