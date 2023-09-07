Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» 19 сентября 2023 года.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе:итоги 2023» 19 сентября 2023 года.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Приоритеты цифровизации в госсекторе

Импортозамещение — главная задача госсектора.

Как попасть в реестр отечественного ПО.

Господдержка ИТ в России продолжается.

Госинформсистемы переходят на «Гостех».

Безопасность госинформсистем.

Отечественные решения для госсектора

От зоопарка решений к единой цифровой платформе.

Как перенести ГИС на отечественную СУБД.

Какой офисный пакет выбрать.

Ведомственные СЭД и МЭДО.

Отечественные ОС для госсектора.

Средства совместной работы в госорганах.

Главные задачи

Где разместить информационные системы.

Как обеспечить чистоту данных и объективность аналитики.

Системы поддержки принятия решения помогают управлять государством.

Управление задачами и проектами повысит эффективность ведомств.

Цифровая трансформация регионов.

Среди докладчиков на данный момент:

Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального Казначейства;

Кирилл Белов, директор ФГБУ «РФИ Минприроды России»;

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ Центр налоговых доходов;

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России.



На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации;

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ;

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;

Сергей Власов, заместитель начальника Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Владимир Скиба, начальник Главного управления ИТ, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Министерство энергетики Российской Федерации;

Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики;

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края;

Елена Казмерчук, директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития РФ;

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ;

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области;

Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области.



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.