Глава МегаФона признан лучшим CEO в России

Ассоциация менеджеров признала генерального директора МегаФона Хачатура Помбухчана лучшим CEO страны. Он был удостоен главной награды рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» — лучший высший руководитель.

«Топ-1000 российских менеджеров» считается одним из наиболее авторитетных бизнес-рейтингов и важным барометром деловой репутации в России, победа в нём говорит о реальном признании профессионального сообщества. Ранее Хачатур Помбухчан уже был признан сильнейшим CEO в телекоме, эта награда закрепляет результаты его работы на уровне всего российского бизнеса.

Под руководством Хачатура Помбухчана МегаФон прошел один из самых результативных периодов в своей истории и стал мобильным оператором номер один в стране, объединив технологическое лидерство, подтверждаемое независимыми исследованиями на протяжении девяти лет, и устойчивое превосходство в ключевых финансовых показателях.

«В этом году академики премии — ведущие топ-менеджеры из разных отраслей — проявили исключительное единство в голосовании. Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии — Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало “Лучшим высшим руководителем в России”. Под его руководством МегаФон успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

«В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в МегаФоне работает одна из сильнейших команд в стране», — отметил Хачатур Помбухчан.

Помимо генерального директора сильные позиции МегаФона в рейтинге Топ-1000 подтвердили сразу 15 топ-менеджеров компании. Первые места в своих категориях заняли семь ключевых директоров МегаФона: коммерческий директор Дмитрий Рудских, финансовый директор Денис Федотов, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, директор по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко и другие. Еще восемь руководителей вошли в тройку сильнейших профессионалов страны в своих направлениях. Итоговые позиции в рейтинге демонстрируют, что бизнес-результаты МегаФона получили высокую оценку сразу по нескольким важнейшим направлениям работы компании.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно с 2001 года. Он считается одним из самых устойчивых профессиональных ориентиров в бизнес-среде. Его принцип — «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры крупных компаний оценивают достижения коллег в своих направлениях. Такой формат показывает реальное признание внутри отрасли. Проект курирует Ассоциация менеджеров, а результаты традиционно публикует «Коммерсантъ».

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую около 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется более 78 млн клиентов.

