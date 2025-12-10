В России запустили серийное производство оптоволокна для БПЛА

В МГТУ им. Н.Э. Баумана запускают серийное производство специального оптического волокна для сенсорных и лазерных датчиков. Для этого в кампусе пришлось построить вышку высотой 15 метров.



Запуск серийного производства

На базе кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана запускают серийное производство специального оптического волокна, используемого в сенсорных и лазерных высокоточных измерительных системах, а также в оптическом бортовом комплексе, включая БПЛА самолетного типа, сообщил вуз на своем сайте.

Для запуска было создано уникальное оборудование научно-технологической инфраструктуры, которое позволит выпускать несколько тысяч километров волокна в год.

Такое оптическое волокно в коммерческих объемах сегодня производят лишь несколько российских организаций, говорится в сообщении. «Ввод в подключение и запуск удается в условиях санкционных ограничений», — подчеркнул начальник лаборатории волоконно-оптических систем НОЦ «Фотоника и ИК-техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Пнев.

МГТУ им. Баумана Для производства оптоволокна нагретую стеклянную заготовку нужно растянуть

Пусконаладочные работы выполняются при участии специалистов ИРЭ РАН им. В. А. Котельникова, с которыми МГТУ планирует дальнейшее расширение стратегического сотрудничества в сфере волоконных технологий.

Башня-вытяжка высотой 15 метров

Для производства оптоволокна необходима специальная вертикальная установка. В корпусе «Квантум-парк» была построена и введена в эксплуатацию башня-вытяжка, высота которой составляет 15 м.

Оптическое волокно — это тончайшая нить из стекла. Заготовка нагревается до температуры размягчения, после чего вытягивается в башне до толщины в сотни микрон, пояснили представители МГТУ. В процессе необходимо контролировать температуру, скорость вытяжки, геометрию волокна и параметры защитного покрытия.

Башня в «Квантум-парке» оснащена автоматизированными системами управления, обеспечения стабильности параметров и высокой точности изготовления.

«Башня вытяжки, размещенная в Бауманке, соответствует современным вытяжным системам и не уступает по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам», — отметил Пнев.

Полезные свойства оптоволокна

Оптоволокно передает световые сигналы с зашифрованной информацией на больших расстояниях и может работать там, где обычное волокно не выдерживает — при высоких и низких температурах, вибрациях, радиации и воздействии агрессивных сред. При этом оно выполняет одновременно функцию передачи данных и сверхчувствительного датчика.

Требования к материалу по прочности, радиационной стойкости, температуре эксплуатации и иным свойствам постоянно возрастают. Для повышения надежности оптического волокна все чаще используют полимерное покрытие, толщину которого нужно тщательно контролировать.

Оптическое волокно используют в сенсорных медицинских приборах, в виртуальной технике, в промышленности и энергетике. Оно позволяет отслеживать утечки, вибрации, проникновение и изменение состояния объектов, обеспечивая безопасность и предотвращая аварии.

