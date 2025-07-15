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Ермоленко Роман


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 В салонах «МегаФона» появился виртуальный помощник 1
06.08.2024 «МегаФон» внедрил искусственный интеллект в работу с персоналом 1
29.07.2022 «Мегафон» переводит HR-процессы на отечественное ПО 1
11.06.2021 В «Мегафоне» назначен директор по корпоративному развитию и управлению персоналом 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ермоленко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9419 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2908 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
Альфа-Банк 1804 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3284 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7739 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1117 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12959 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5466 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3507 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4838 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7666 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2162 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13033 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11527 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5110 1
МегаФон - МегаКоллега GPT 1 1
OpenAI ChatGPT 422 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Комлева Наталья 4 1
Ватрак Валентина 10 1
Вермишян Геворк 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 318 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 336 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2818 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9380 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2564 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 209 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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