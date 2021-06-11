Спецпроекты

Бизнес Кадры
|

В «Мегафоне» назначен директор по корпоративному развитию и управлению персоналом

Роман Ермоленко назначен директором по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона». Роман Ермоленко сменит на этой позиции Валентину Ватрак, которая приняла решение продолжить развитие за пределами компании. Изменения вступают в силу 11 июня.

Основными задачами Романа в новой должности станет развитие бренда «Мегафона» как привлекательного работодателя и усиление эффективного взаимодействия на всех уровнях внутри компании.

«Я благодарю Валентину за эффективную работу и вклад в цифровизацию компании. Под ее руководством в Мегафоне была выстроена уникальная внутренняя культура, благодаря чему даже в период удаленной работы каждый сотрудник чувствовал себя частью сильной команды, что помогло компании нарастить эффективность в этот период. Роман Ермоленко продолжит этот курс. Уверен, что его огромный опыт позволит усилить позиции Мегафона как одного из самых привлекательных работодателей», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Роман Ермоленко в 2001 году окончил Академию Труда и Социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда». С 2004 года работал в Альфа-Банке заместителем директора по персоналу, позже возглавлял функции по организационному развитию и подбору персонала в «Эльдорадо» и через четыре года был назначен вице-президентом по персоналу. С 2018 года занимал должность главы HR розничного бизнеса и региональной сети в банке ВТБ.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы

Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна»

Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев

Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews

ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке

Показать еще

Наука

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?
Показать еще