В «Мегафоне» назначен директор по корпоративному развитию и управлению персоналом

Роман Ермоленко назначен директором по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона». Роман Ермоленко сменит на этой позиции Валентину Ватрак, которая приняла решение продолжить развитие за пределами компании. Изменения вступают в силу 11 июня.

Основными задачами Романа в новой должности станет развитие бренда «Мегафона» как привлекательного работодателя и усиление эффективного взаимодействия на всех уровнях внутри компании.

«Я благодарю Валентину за эффективную работу и вклад в цифровизацию компании. Под ее руководством в Мегафоне была выстроена уникальная внутренняя культура, благодаря чему даже в период удаленной работы каждый сотрудник чувствовал себя частью сильной команды, что помогло компании нарастить эффективность в этот период. Роман Ермоленко продолжит этот курс. Уверен, что его огромный опыт позволит усилить позиции Мегафона как одного из самых привлекательных работодателей», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Роман Ермоленко в 2001 году окончил Академию Труда и Социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда». С 2004 года работал в Альфа-Банке заместителем директора по персоналу, позже возглавлял функции по организационному развитию и подбору персонала в «Эльдорадо» и через четыре года был назначен вице-президентом по персоналу. С 2018 года занимал должность главы HR розничного бизнеса и региональной сети в банке ВТБ.