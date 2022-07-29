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«Мегафон» переводит HR-процессы на отечественное ПО

«Мегафон» переводит HR-процессы на отечественное ПО

«Мегафон» переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon. Разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors. Переход на отечественный софт позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно, отмечают в «Мегафоне».

С помощью нового решения «Мегафон» сможет в единой системе решать основные HR-задачи, например, по адаптации сотрудников, постановке целей, выплате бонусов.

«В «Мегафоне» действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных ИТ-решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенной функциональности мы получим и существенную экономию», – отметил Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона».

Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный ИТ-продукт. При этом система находится в закрытом контуре «Мегафона», а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. Такая архитектура даёт возможность дополнять и адаптировать систему под задачи компании любых масштабов и отрасли.

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Центры обработки данных

В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тыс. сотрудников Мегафона и его дочерних компаний. Полная миграция ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 г.

«Neon – полностью отечественный продукт. Изначально это был внутренний корпоративный портал для сотрудников Nexign, который мы разработали самостоятельно для замены большого количества разрозненных систем. В какой-то момент мы поняли, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок. Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как Мегафон. Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей», – сказала Наталья Комлева, генеральный директор Nexign.

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