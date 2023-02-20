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Росреестр: получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ

На Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность подать заявление о предоставлении материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Росреестр продолжает выводить востребованные услуги на ЕПГУ. Наша деятельность направлена на повышение их доступности. Только в прошлом году мы получили 526 тыс. заявлений на предоставление материалов ГФДЗ и передали по ним более 1,5 млн единиц хранения. Теперь физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления могут получить необходимые документы из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в удобном цифровом формате, не выходя из дома или офиса», – сказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Все материалы ГФДЗ и их копии предоставляются бесплатно гражданам и бизнесу. Срок оказания услуги – до трех рабочих дней.

«Ранее услуга предоставления материалов землеустройства оказывалась только при личном обращении в территориальные органы Росреестра или посредством почтовой связи. При подаче заявления через портал “Госуслуг” пользователю в личный кабинет направляется электронный документ или ссылка для скачивания материалов фонда», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова.

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Пользователи портала могут получить землеустроительную документацию, включающую в себя, в том числе, материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель, проекты территориального землеустройства, материалы межевания объектов землеустройства, землеустроительные дела по межеванию земельных участков и другие сведения.

На портале «Госуслуг» также доступны все 18 видов выписок из ЕГРН, регистрация возникновения права на недвижимость, отправка заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки, внесение в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника и услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности. Ранее Росреестр вывел восемь услуг для саморегулируемых организаций и услугу по включению сведений об ассоциации (союзе) в государственный реестр СРО кадастровых инженеров.

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