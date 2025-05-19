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Индексная книга (каталог) CNews*
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Громова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом 1
20.02.2023 Росреестр: получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Громова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13706 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1426 1
Электронный документ - Electronic document 1482 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 299 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 1
Мартынова Елена 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6333 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 404 1
СРО - саморегулируемые организации 101 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 119 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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