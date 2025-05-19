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Громова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом 1
|20.02.2023
|Росреестр: получение сведений из государственного фонда данных землеустройства теперь доступно на ЕПГУ 1
Громова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
|Мартынова Елена 87 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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