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Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом

Команда исследователей Сеченовского университета во главе с профессором кафедры акушерства и гинекологии Института клинической медицины им. Склифосовского Сергеем Леваковым вместе с коллегами Клинической больницы № 85 ФМБА России (главный врач к.м.н. Н.Л. Бондаренко) первыми в России проверили эффективность VR-технологий для борьбы с хронической тазовой болью и снижения психоэмоционального напряжения у пациенток с эндометриозом. Результаты пилотного исследования опубликованы в журнале «Акушерство и гинекология». Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Эффективность от хирургического и гормонального лечения не всегда обеспечивает полноценный эффект, а использование новых методов, таких как VR-технологии, открывает перспективы для комплексного подхода к лечению. Это позволит не только облегчить физическую боль, но и поддержать психологическое состояние женщин с эндометриозом и хронической тазовой болью», — отметил профессор Леваков.

Эндометриоз — хроническое заболевание, при котором ткань слизистой оболочки матки разрастается за ее пределами. Функционирует она так же, как и в матке, вызывая ежемесячные кровотечения. Это приводит к воспалению тканей, а в последующем к появлению рубцов и спаек. Эндометриоз нередко сопровождается нарушением репродуктивной функции, выраженными болями, особенно во время менструаций, а также формированием, в последующем, хронической тазовой боли, что в совокупности может приводить к нарушению психоэмоционального состояния.

Лечение заболевания в немалой степени направлено на борьбу с гинекологическими жалобами, с хронической тазовой болью, а также с возникающими тревожными расстройствами и депрессией.

Гормональные и хирургические методы терапии подходят не всем пациенткам и имеют ряд ограничений. Так, прием определенных гормональных препаратов подавляет овуляцию, а после оперативного вмешательства у почти 50% женщин в следующие несколько лет рецидивирует болевой синдром, из-за чего качество жизни пациенток снижается и они реже соблюдают рекомендации врача.

Один из перспективных, но не до конца изученных способов работы с психосоматическими проявлениями эндометриоза — VR-сеансы, погружающие пациенток в расслабляющую атмосферу. Чтобы выяснить, принесет ли такой подход пользу пациенткам, исследователи предложили подобные сеансы четырем женщинам с эндометриозом. Участницы на протяжении месяца регулярно проходили 20-минутные сессии в шлеме виртуальной реальности, где им демонстрировались природные пейзажи и другие открытые пространства с учетом пожеланий самих пациенток. До и после эксперимента они заполнили опросники для оценки уровня тревоги, депрессии, качества жизни и уровня боли.

У всех участниц снизились уровни тревожности и боли и повысился уровень качества жизни. Для того, чтобы достичь заметного результата, требовалось от 5 до 10 сеансов, причем их количество не было напрямую связано с тяжестью симптомов. Это показывает, что в каждом случае необходим персонализированный подход, учитывающий психоэмоциональные особенности пациентки.

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Цифровизация

VR-технологии могут быть даже более эффективны, чем рекомендованные при тревожности и депрессии прогулки на природе, считают ученые.

Автор идеи и инициатор данного исследования, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Татьяна Громова отмечает, что VR-исследования показывают эффективность благодаря нескольким ключевым механизмам. Во-первых, VR обеспечивает полный захват внимания через одновременную стимуляцию зрения и слуха, что снижает восприятие боли — в реальной природе сложно достичь такого уровня концентрации из-за отвлекающих факторов и раздражителей — других людей, изменений погоды, насекомых. Во-вторых, VR позволяет индивидуально подбирать визуальные элементы для максимального успокаивающего эффекта. В-третьих, технология целенаправленно снижает уровень боли через активацию зон мозга, отвечающих за эмоции. И наконец, регулярные сеансы создают определенный терапевтический режим — пребывание на природе редко бывает столь системным и дозированным.

Авторы подчеркивают, что речь идет о пилотном исследовании, и для значимых выводов необходимы дальнейшие, более масштабные наблюдения.

«В перспективе метод может использоваться в сочетании с традиционными подходами для улучшения качества жизни женщин с эндометриозом. Дальнейшие исследования в данном направлении с подтверждением их эффективности позволят внедрить такие инновационные методы, что поможет значительно улучшить качество жизни пациенток», — сказал начальник отдела виртуальной и дополненной реальности Института электронного медицинского образования Станислав Грибков.

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