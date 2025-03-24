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Индексная книга (каталог) CNews*
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Keras открытая нейросетевая библиотека на языке Python

Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python

24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
17.10.2024 Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов 1
10.04.2024 Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
07.04.2021 В России запущен бесплатный ИИ-сервис, который оценивает подержанные авто за 10 секунд с точностью 95% 1
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
12.03.2020 «Норбит» и «Н-Системс» разработали классификатор геоданных для компании «Шахты» 1
11.03.2020 «Норбит» и «Н-Системс» разработали приложение для классификации геоданных 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
12.09.2019 HPE представила решение для машинного обучения корпоративного класса 1
07.05.2019 Qualcomm пошла войной на Nvidia: придумано «железо», которое ускорит искусственный интеллект в 10 раз 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Keras и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3527 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 4
Oracle Corporation 6730 3
GitHub 843 3
Microsoft Corporation 24723 2
Meta Platforms - Facebook 4449 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 2
Ланит - Норбит - Norbit 372 2
Н-Системс 7 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Google LLC 11874 2
Yandex - Яндекс 7505 2
Шахты 0 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 631 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Qualcomm Technologies 1836 1
Intel Corporation 12242 1
G-Core Labs 73 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Wargaming 152 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 1
BlueData 4 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Hybrid IT - Гибридная ИТ-инфраструктура 4 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
IDenTV 1 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
Mindbox - Майндбокс 22 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1232 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 201 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
JetBrains 68 1
Siemens AG - Siemens Group 2596 1
SAP SE 5305 1
Cloudera 58 1
МегаФон 9059 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
VK - Mail.ru Group 3467 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
Coursera 52 2
Konecranes - Конекрейнс 4 1
AgroScout 1 1
Automama 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 458 1
Superjob - Суперджоб 551 1
Сбер - СберАвто 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Альфа-Банк 1784 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 874 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Атроник НПК 3 1
Симбат 2 1
Авикос-АФЕС 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 20 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 151 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 217 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5158 13
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VentureBeat 90 1
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DomainTools 4 1
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IDC - International Data Corporation 4912 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 345 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 951 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 99 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 21 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 3
InfoSec Jupyterthon 1 1
Oracle OpenWorld 65 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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