Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку

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Nvidia разработала одноплатный компьютер Xavier NX размерами с компактный ПК Jetson Nano, превосходящий его по производительности в 12 раз. Модель рассчитана на работу с распространенными ИИ-фреймворками, что значительно упростит девелоперам работу с ним.



Переносной суперкомпьютер

Компания Nvidia анонсировала небольших размеров одноплатный компьютер Jetson Xavier NX. Сама она называет его «одноплатным суперкомпьютером».

Jetson Xavier NX, пишет ресурс Anandtech, разрабатывался для использования в составе встраиваемых систем и современной робототехнике. Его размеры составили 45х70 мм, что делает его более компактным в сравнении с обычной банковской картой – ее габариты 54х86 мм.

В актуальном модельном ряду линейки Jetson новый Xavier NX находится на ступеньку выше сразу двух моделей – дебютировавшей весной 2019 г. Jetson Nano (производительность 0,5 ТФЛОПС (TFLOPS), цена от $100) и Jetson TX2 (1,3 ТФЛОПС, $250). Производительность самого Xavier NX при стоимости $400 составляет 6 ТФЛОПС при том факте, что его габариты совпадают с размерами Jetson Nano вплоть до миллиметра. Релиз компьютера состоится в марте 2020 г.

Основные спецификации

Xavier NX выполнен в виде карты SO-DIMM с 260-контактным разъемом. По центру платы расположилась однокристальная система Nvidia Xaier с шестью 64-битными ARM-ядрами Carmel частотой до 1,9 ГГц, 6 МБ кэша второго уровня и 4 МБ кэш-памяти третьего уровня. В ее составе также есть два ядра NVDLA (Nvidia Deep Learning Accelerator) и графическая подсистема Volta на 1,1 ГГц, наделенная 384 ядрами CUDA и 48 тензорными ядрами.

Оперативная память компьютера основана на модуле LPDDR4X объемом 8 ГБ со 128-битной шиной, наделенном высокой скоростью работы, а вот модуль встроенной памяти – это eMMC 5.1, уступающий чипам UFS современных версий по скорости записи и чтения. Объем постоянной памяти – 16 гигабайтов.

Jetson Xavier NX - крошечный, но в то же время мощный компьютер

Компьютер может потреблять 10 или 15 Вт энергии, выдавая при этом производительность искусственного интеллекта на уровне 14 или 21 TOPS соответственно. Меньшее потребление энергии обусловлено отключением двух из шести ядер процессора и снижением его тактовой частоты, что также приводит к уменьшению итоговой производительности ИИ.

Как и в Jetson Nano, в Xavier NX Nvidia реализовала поддержку наиболее распространенных ИИ-сред разработки, включая TensorFlow, PyTorch, Caffe, Keras и MXNet. Xavier NX поступит в продажу в нескольких комплектациях, и $400 Nvidia попросит за самую минимальную из них. В более дорогих версиях, стоимость которых на момент публикации материала не раскрывалась, в дополнение к перечисленным компонентам добавятся гигабитная сетевая карта, выход HDMI 2.0 (опционально DP 1.4) вместе с eDP 1.4, а также три порта USB 2.0 и один USB 3.0.

Компьютер поддерживает аппаратное кодирование и декодирование H.265 и H.264, располагает интерфейсом для одновременного подключения до шести камер и поддержкой интерфейса PCIe 3.0 (2х4 линии).

Сравнение с Jetson Nano

Обладая идентичными с Xavier NX габаритами, Nano представляет собой намного менее мощный одноплатный компьютер. К примеру, в составе его процессора есть лишь четыре вычислительных ядра с частотой 1,4 ГГц, а количество ядер CUDA не превышает 128.

При использовании оперативной памяти LPDDR4 с шиной 64 бит ее объем в Nano ровно в половину меньше объема RAM в Xavier NX – 4 гигабайта. При этом модифицировать штатный накопитель Nvidia не стала, в обоих случаях отдав предпочтение eMMC 5.1 на 16 ГБ.

Jetson Nano по умолчанию стоит $100, а за $130 можно приобрести версию с квартетом USB 3.0, одним microUSB 2.0, отдельным разъем питания, гигабитная сетевая карта и выдеовыходами HDMI 2.0 и eDP 1.4. Также в ней будут присутствовать слот microSD и интерфейс M.2 для установки карт памяти и SSD-накопителя

Карманные суперкомпьютеры Nvidia

Xavier NX – не первый одноплатный компьютер, который Nvidia назвала «суперкомпьютером». Весной 2014 г. компания выпустила модель Jetson TK1 SBC для создания встраиваемых систем. Перспективы применения Jetson TK1 SBC были огромны: от роботов и дронов – до авиационной и медицинской техники.

Стоимость Jetson TK1 SBC на момент релиза составляла $192, и в нее входили 2 ГБ оперативной памяти, однокристальная система Tegra K1 со встроенным 192-ядерным GPU на архитектуре Kepler, порты USB 3.0, выход HDMI 1.4, гигабитный Ethernet, SATA, слоты miniPCIe и SD, а также интерфейс для CSI-2 камеры, дополнительные порты для доступа к DisplayPort и опциям отображения LVDS, панель сенсорного управления на базе SPI, вход и выход звуковой подсистемы.

Размеры Jetson TK1 SBC составляли 127х127 мм, что намного больше по сравнению с габаритами Jetson Nano и Xavier NX, а его производительность Nvidia оценивала в 0,33 ТФЛОПС.