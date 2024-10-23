Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198965
ИКТ 15347
Организации 11755
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3582
Системы 27057
Персоны 86842
География 3115
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

Nvidia Volta GV

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2024 Huawei почти перехитрила США с их санкциями, как вдруг законопослушная TSMC воткнула нож ей в спину 1
30.11.2023 Onyx Boox Volta 5 – компактный ридер с новейшим экраном Carta 1200 1
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android 1
24.01.2023 Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
24.06.2021 Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 2
28.03.2018 Nvidia представила графический процессор Quadro GV100 для рабочих станций 2
28.03.2018 Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами 2
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 1
08.12.2017 Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую 2
04.12.2017 Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan 1
12.10.2017 Графические процессоры Nvidia Volta появятся в новых серверах Fujitsu Primergy 2
10.10.2017 Nvidia представила компьютер с искусственным интеллектом для роботакси 1
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1
28.09.2017 Крупнейшие производители серверов представили системы на базе Nvidia Volta 2
01.08.2017 Nvidia использует искусственный интеллект для ускорения рендеринга 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 2
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 1
31.05.2017 Nvidia совместно с производителями серверов развивает облачные вычисления для задач ИИ 1
30.05.2017 Nvidia совместно с производителями серверов развивает облачные вычисления для ИИ 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 2
11.05.2017 Nvidia представила новое поколение архитектуры графических процессоров Volta 2
07.02.2017 87% организаторов культурных событий и мероприятий выступают за переход к единому билетному полю 1
17.10.2016 Число заказов в британских ЦОДах утроилось из-за Brexit 1
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1
30.06.2014 Самые важные анонсы Google I/O 2014 1

Публикаций - 32, упоминаний - 41

Nvidia Volta GV и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4001 21
Intel Corporation 12809 9
Fujitsu 2105 6
ONYX International 158 4
Dell EMC 5179 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
МакЦентр - MacCentre 171 3
Samsung Electronics 11062 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Apple Inc 13149 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 3
Quanta Computer 215 2
Inventec - Kohjinsha 67 2
Microsoft Corporation 25770 2
Huawei 4670 2
Lenovo Group 2446 2
Qualcomm Technologies 1973 2
Meta Platforms - Facebook 4619 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 647 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Sharp Corporation 1062 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 2
Supermicro 135 2
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 2
Google LLC 12684 2
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 25 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 1
Motorola Inc 1156 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
Tesla Motors 461 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 2
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Great Wall Motors 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1751 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 1
Adidas - Адидас 170 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Nike 195 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22501 24
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4608 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22560 19
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 13
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 540 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 13
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28253 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6404 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10348 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6467 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13241 5
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 78 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6563 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4850 5
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 123 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10688 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13477 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7452 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7930 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6264 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16976 4
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8769 4
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 375 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3053 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10741 3
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 244 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10592 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7866 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
Nvidia Tesla GPU 198 14
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 11
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 9
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 7
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 7
Google TensorFlow 100 6
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 6
Nvidia TensorRT 17 5
Google Android 15236 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 4
Nvidia Quadro GPU 279 4
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 4
Nvidia Drive 12 4
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 19 4
Apache MXNet 13 4
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 4
Intel Xeon Phi 39 3
ONYX MOON Light 52 3
Nvidia Drive PX 7 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 3
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Python PyTorch 67 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
Nvidia OptiX 4 2
ONYX SNOW Field 56 2
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 8 2
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 2
Baidu PaddlePaddle 4 2
Baidu Cloud 3 2
Microsoft Project Olympus 2 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 2
Microsoft Azure 1526 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 192 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 2
Baidu 302 2
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 2
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
Рафаловский Давид 32 2
Кристофари Николай 6 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Золотухина Дарья 9 1
Ерёменко Павел 2 1
Никольский Кирилл 1 1
Краузе Виктория 1 1
Ahmad Armughan - Ахмад Армуган 3 1
McHugh Jim - МакХью Джим 4 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Воронцов Алексей 15 1
Грошев Николай 1 1
Кореньков Владимир 9 1
Савин Валерий 1 1
Полищук Дмитрий 14 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Егерев Егор 10 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 7
Россия - РФ - Российская федерация 166050 6
Европа 24960 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4200 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 2
Япония 13806 2
Индия - Bharat 5869 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 2
Китай - Тайвань 4245 2
США - Калифорния 4828 2
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 2
Китай - Цзянсу 71 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Китай - Уси 14 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5489 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 47 1
Франция - Гренобль 63 1
Казахстан - Республика 6045 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 1
Южная Корея - Республика 7050 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6285 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19533 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 1
Германия - Федеративная Республика 13218 1
Африка - Африканский регион 3640 1
Ближний Восток 3154 1
Великобритания - Лондон 2431 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7926 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2004 1
Грузия 1332 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33720 6
Энергетика - Energy - Energetically 5849 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4990 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6055 3
Reference - Референс 220 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6751 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10334 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21621 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27276 3
Закон Мура - Moore's law 214 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9104 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3394 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4663 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11309 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1322 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1573 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5711 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5772 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2677 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 837 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 18 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18134 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4015 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6168 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6552 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6749 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2889 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8837 1
FT - Financial Times 1295 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6093 1
AnandTech 73 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2394 1
The Information 83 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 5
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Oracle OpenWorld 65 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще