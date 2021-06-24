Ридер Onyx Boox Volta 3 выходит в России

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистибьютор продукции Onyx International Inc, пополнила свою линейку новой моделью - ридером Onyx Boox Volta 3. Модель третьего поколения продолжает ставшую популярной серию устройств Volta, имея при этом расширенные возможности. Главным отличием нового ридера стал встроенный модуль Bluetooth. Также было существенно улучшено программное обеспечение книги, создавая пользователям еще больший комфорт при ее использовании.

Как и предыдущие модели серии, Onyx Boox Volta 3 оснащена 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Интегрированная система подсветки MOON Light 2 имеет плавную регулировку цветовой температуры и использует технологию Flicker Free, значительно снижающую усталость глаз при длительном чтении. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, повышая при этом качество изображения. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобное управление любыми функциями ридера.

Onyx Boox Volta 3

Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и имеет 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Помимо этого, устройство оснащено слотом microSD, позволяющим использовать карты памяти объёмом до 32 ГБ. Данная аппаратная платформа обеспечивает достаточную скорость работы книги в любых режимах: при чтении текстовых документов, просмотре изображений и выполнении других задач. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, позволяющим не только выходить в Интернет, но и передавать файлы с других устройств и работать с онлайн-сервисами. В модели Volta 3 появился встроенный модуль Bluetooth, дающий возможность подключать к ридеру различные внешние устройства, в том числе наушники для прослушивания музыки и аудиокниг.

Было обновлено программное обеспечение модели. Теперь для пользователей ридера доступен встроенный аудиоплеер, поддерживающий работу с файлами MP3 и WAV. Благодаря функции TTS, добавленной на устройстве, появилась возможность прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при условии подключения к Интернету, можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выбрав его в документе. Приложение WEB-чтение позволяет передавать и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различны параметры отображения текста.

Модель выполнена в тонком легком корпусе и поставляется в комплекте с дизайнерской «умной» обложкой, которая имеет на боковой стороне удобные кнопки листания и переводит устройство в спящий режим при закрытии. Аккумулятор емкостью 3000 мАч позволит пользоваться ридером длительное время без подзарядки.

Спецификации Onyx Boox Volta 3

Onyx Boox Volta 3 в корпусе черного цвета поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 11 490 руб. Приобрести ридер можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Palmstore.ru и Onyxboox.ru, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».