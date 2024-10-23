Huawei почти перехитрила США с их санкциями, как вдруг законопослушная TSMC воткнула нож ей в спину

TSMC «настучала» властям США на Huawei

Тайваньская TSMC уведомила власти США о возможных попытках обхода американских санкций против полупроводниковой отрасли КНР со стороны Huawei, пишет Financial Times.

Крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем заподозрил неладное, когда ему поступил заказ на изготовление партии чипов, по своей архитектуре сильно напоминающих Huawei Ascend 910B. Это графический процессор (GPU), предназначенный для обучения моделей искусственного интеллекта, одна из самых производительных микросхем в модельном ряду ИИ-GPU Huawei.

Заказчиком выступила организация, название которой не уточняется. Предположительно, она играла роль посредника между Huawei и контрактным производителем. По словам человека, близкого к бизнесу TSMC, получив сомнительный заказ, компания отказалась его выполнять, а также сообщила об этом инциденте в Вашингтон.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» TSMC уведомила Минторг США о попытке обхода экспортных ограничений, введенных в отношении Huawei

До попадания Huawei в «черный список» Минторга США TSMC выпускала для китайской компании чип Ascend 910, предшественник Ascend 910B, построенный на архитектуре Volta и производившийся с использованием технологического процесса 12 нм FinFET. Оказавшись под санкциями, Huawei якобы пыталась обойти экспортные ограничения США, разместив через компании-посредники заказы на выпуск Ascend 910B на предприятиях TSMC, располагающих более современным оборудованием и компетенциями, нежели наиболее передовой китайский контрактный производитель чипов SMIC, успевший освоить 7-нанометровый технологический процесс.

Любопытная находка TechInsights

В середине октября 2024 г. издание The Information сообщило о том, что Министерство торговли США проводит проверку в отношении TSMC на предмет сотрудничества с Huawei. Американские чиновники были намерены установить, не поставляет ли тайваньская компания китайскому технологическому гиганту из «черного списка» чипы для ИИ и смартфонов в обход экспортных ограничений США.

В TSMC утверждают, что «проактивно сотрудничали в Министерством торговли США» по данному вопросу, «не осведомлены о том, что TSMC является фигурантом каких бы то ни было расследований», также придерживаются комплексной и надежной системы мониторинга соблюдения экспортного законодательства.

В Huawei заявляют, что компания не прибегала к услугам TSMC по выпуску микросхем с момента ее включения в «черный список» Минторга США, сообщает Reuters.

В то же время анализ дизайна одного из образцов Ascend 910B, проведенный исследовательской компанией TechInsights, дал основания утверждать, что интегральная схема, которая лежит в основе ускорителя, была выпущена с применением технологий TSMC, отмечает Reuters.

Пока остается неизвестным, каким именно образом этот продукт вообще оказался на рынке, если заявления и Huawei, и TSMC являются правдивыми, а выводы экспертов TechInsights корректны. Можно предположить, что Huawei и ранее размесщала заказы на мощностях TSMC через посредников и благополучно приобретала готовые микросхемы. Представители чипмейкера в тех случаях либо не озаботились тщательной проверкой контрагента, либо сознательно предпочили не замечать его связь с Huawei. В таком сценарии, который, на первый взгляд, не представляется совершенно невероятным, в открытой лжи нельзя уличить ни одну из сторон, можно разве что упрекнуть в лукавстве, ведь напрямую они действительно не взаимодействовали.

США против Huawei

В 2019 г. Huawei по инициативе тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) была включена в список компаний, в отношении которых введены торговые ограничения – «черный список» Минторга. В связи с этим поставки Huawei высокотехнологичной продукции американского происхождения на законных основаниях и без получения специальной лицензии стали невозможны.

В мае 2020 г. крупнейший в мире контрактный производитель чипов – тайваньская TSMC – прекратил сотрудничество с Huawei в связи с ужесточением правил американского экспортного контроля.

В конце 2020 г. Минторг выдал нескольким поставщикам Huawei, в числе которых была Intel, лицензию, которая позволяла отгружать китайскому гиганту отдельные виды электронной продукции, в частности, самые современные чипы для ПК.

AMD тоже подала заявку на получение аналогичной лицензии – в начале 2021 г., когда пост президента США уже занял Джозеф Байден (Joseph Biden). Согласно источникам Reuters, официального ответа на нее так и не получила, но провела лоббистскую кампанию, направленную на создание равных с Intel условий в том, что касается работы с Huawei.

В конце февраля 2023 г. Минторг США заявил о планах по пересмотру ранее выданных разрешений и якобы в частном порядке уведомил заинтересованные компании о том, что «правила игры» теперь будут одинаковыми для всех.

В мае 2024 г. правительство США отозвало лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm поставлять интегральные микросхемы Huawei.

Чтобы минимизировать влияние наложенных на нее ограничение, Huawei занялась формированием тайной сети предприятий по производству микросхем на территории КНР, а также разработкой собственного программного инструментария, который позволит ей сократить время, затрачиваемое на разработку чипов.