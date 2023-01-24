Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4 – популярные модели на новой аппаратной платформе Qualcomm

«МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата. Это модели Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4, продолжающие две известные серии. Ридеры выполнены в разных корпусах, но имеют схожие технические характеристики. Обе модели оборудованы экраном E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением, имеют встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, базируются на обновленной аппаратной платформе Qualcomm и работают под управлением ОС Android 11. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Оба представленных ридера имеют 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, благодаря отсутствию мерцания значительно снижающую нагрузку на глаза. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, улучшая при этом качество изображения. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобство как при чтении, так и при управлении любыми функциями ридера.

Модели базируются на современном 4-ядерном процессоре Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц и имеют 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Такая аппаратная платформа обеспечивает высокую скорость работы ридеров в любых режимах: при чтении текстов, просмотре изображений и работе в различных приложениях. Faust 5 и Volta 4 имеют встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий не только выходить в Интернет, но и получать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Также модели оборудованы Bluetooth, обеспечивающим возможность подключения к ридерам различных внешних устройств, например, беспроводных наушников или колонок.

Программное обеспечение обоих ридеров базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения и сервисы, что существенно расширяет возможности устройств. Модели имеют предустановленный аудиоплеер, позволяющий слушать аудиокниги и музыку. Благодаря функции TTS можно прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к Интернету, можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выбрав его в документе.

Onyx Boox Faust 5 имеет классический корпус с кнопками листания, а Onyx Boox Volta 4 выполнена в более современном компактном корпусе и легче на 22 грамма. Оба ридера оборудованы разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющим подключить такие аксессуары, как клавиатура, мышь, картридер, наушники и многое другое. В комплекте с обеими моделями поставляются защитные обложки, у Volta 4 чехол оборудован боковыми кнопками листания.

Характеристики Onyx Boox Faust 5 и Onyx Boox Volta 4

Оба представленных ридера доступны в корпусах черного цвета. Они уже поступили в продажу, Onyx Boox Volta 4 можно приобрести за 12 990 руб., а Onyx Boox Faust 5 за 12 490 руб. Купить обе модели можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, в официальном магазине Onyx Boox на Ozon, а также у партнеров компании.

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. Осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Производитель предлагает широкую линейку устройств: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.