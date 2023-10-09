TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс

TP Vision Europe B.V. зарегистрирована в Нидерландах с головным офисом в Амстердаме. Компания является дочерней для TPV Technology Limited, одного из производителей мониторов и телевизоров. TP Vision была основана в 2012 году и является одним из игроков в теле- и аудиоиндустрии. Портфель продуктов TP Vision ориентирован на потребительский рынок и индустрию гостеприимства. Он включает в себя аудиопродукцию и телевизоры, профессиональные дисплеи и системы управления контентом. TP Vision выпускает эти продукты и решения на рынок под собственной маркой AOC, а также под брендом Philips, используемым по лицензии Koninklijke Philips N.V. В предложение компании входят бренды электроники. Сотрудники TP Vision живут в Европе, Америке, на Ближнем Востоке, в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» (‘TPV CIS’) принадлежит группе TPV, транснациональной группе компаний, осуществляющей деятельность по производству и сбыту товаров бытовой электроники. TPV CIS занимается продвижением телевизоров и аудио продукции под маркой Philips в России и странах СНГ. TPV CIS объединяет наследие марки Philips и разработки группы TPV в области дизайна и инноваций, включая совместные разработки с партнерами группы, управление деловыми процессами.