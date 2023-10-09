TPV Philips TPV Technology TP Vision TPV CIS Ти Пи Ви Си-Ай-Эс

TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс

TP Vision Europe B.V. зарегистрирована в Нидерландах с головным офисом в Амстердаме. Компания является дочерней для TPV Technology Limited, одного из  производителей мониторов и телевизоров. TP Vision была основана в 2012 году и является одним из игроков в теле- и аудиоиндустрии.  Портфель продуктов TP Vision ориентирован на потребительский рынок и индустрию гостеприимства. Он включает в себя аудиопродукцию и телевизоры, профессиональные дисплеи и системы управления контентом. TP Vision выпускает эти продукты и решения на рынок под собственной маркой AOC, а также под брендом Philips, используемым по лицензии Koninklijke Philips N.V. В предложение компании входят бренды электроники. Сотрудники TP Vision живут в Европе, Америке, на Ближнем Востоке, в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона

ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» (‘TPV CIS’) принадлежит группе TPV, транснациональной группе компаний, осуществляющей деятельность по производству и сбыту товаров бытовой электроники. TPV CIS занимается продвижением телевизоров и аудио продукции под маркой Philips в России и странах СНГ. TPV CIS объединяет наследие марки Philips и разработки группы TPV в области дизайна и инноваций, включая совместные разработки с партнерами группы, управление деловыми процессами. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2023 Новые модели телевизоров Philips OLED и The One европейской сборки уже в продаже в России

8848, а в линейке Philips OLED появились телевизоры 808 и 708. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS. Новые модели оснащены процессором P5 седьмого поколения. Искусственный интеллект про
20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО

«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота.
12.01.2015 TP Vision расширит линейку телевизоров Philips на базе ОС Android

Компания TP Vision продолжает интегрировать операционную систему Android в телевизоры Philips. Почти вся линейка 2015 г., включая телевизоры Philips Smart TV и все модели с разрешением Ultra HD, будет р
11.11.2014 В России начались продажи флагманского телевизора Philips на Android

Компания TP Vision приступила к продажам в России флагманского телевизора под брендом Philips — 55PUS9
05.09.2014 TP Vision расширила семейство Ultra HD-телевизоров Philips на ОС Android

Компания TP Vision анонсировала свою последнюю новинку в современной линейке телевизоров Philips с 4K Ultra HD качеством изображения. Новые модели сочетают в себе усовершенствованные функции обработки Т
10.06.2014 Philips представил в России свои новые телевизоры

ips серии 6000 Напомним, что TP Vision — это совместное предприятие голландской Philips и китайской TPV Technology. В рамках достигнутых в 2011 г. договоренностей TPV Technology, которой
27.05.2014 TP Vision выпустила приложение Games-TV.ru для телевизоров Philips Smart TV

Компания TP Vision, производитель телевизоров Philips, запустила официальное приложение видеопортала Games-TV.ru для Philips Smart TV. Новый онлайн-сервис открывает доступ к контенту портала: актуальным
30.04.2014 TP Vision запустила онлайн-кинотеатр «Аййо» для телевизоров Philips Smart TV

Компания TP Vision объявила о запуске приложения лицензионного онлайн-кинотеатра «Аййо» для телевизоров Philips Smart TV (для серий 6000 и выше 2012 и 2013 модельных годов). Благодаря сотрудничеству «Ай
11.06.2013 TP Vision представил новый модельный ряд гостиничных телевизоров Philips
07.06.2012 TP Vision выпустила мобильное приложение для отельеров

Компания TP Vision объявила о том, что ее подразделение по созданию телевизоров для гостиничного сектора запускает приложение для отельеров, поддерживающее технологию дополненной реальности для смартфон
16.04.2012 TP Vision начала поставки новых телевизоров Philips со встроенным декодером сигнала DVB-T2

Компания TP Vision сообщила о поступлении в продажу телевизоров Philips Smart TV 2012 модельного года, способных принимать вещание в новом цифровом формате DVB-T2, который в скором времени станет основн
02.04.2012 TP Vision приступила к продвижению телевизоров Philips в России

Компания TP Vision — совместное предприятие компаний TPV (70% акций) и Philips (30% акций) со штаб-квартирой в Амстердаме, Нидерланды, занимающеес
18.04.2011 Philips избавляется от бизнеса по выпуску телевизоров

ия Royal Philips Electronics объявила о намерении сформировать совместное предприятие с гонконгской TPV Technology, которое будет производить и продавать телевизоры под брендом Philips на миров
26.09.2008 В 2009 году будет продано 120-130 млн. ЖК-телевизоров

Представители китайской компании TPV Technology, торгующей под брендом AOC, считают, что, несмотря на неблагоприятную экономич
11.07.2008 ЖК-мониторы: Philips проиграл

вой бизнес по производству компьютерных ЖК-мониторов и информационных дисплеев IT Displays компании TPV Technology, базирующейся в Гонконге. Данный шаг позволит увеличить доходы компании, сообщ
17.06.2008 Производитель ЖК-дисплеев TPV Technology открыл новый завод в Польше

Общество TPV Displays Polska Sp. z o.o. (дочерняя фирма группы TPV Technology, бренд AOC) откры
12.07.2007 Erimex стал официальным дистрибьютором мониторов АОС

акустических систем, сообщает о начале поставок мониторов марки AOC. Бренд AOC принадлежит компании TPV (TPV Technology Limited). В него входят как мониторы, так и ЖК-телевизоры и плазме
09.09.2005 Китайская TPV стала крупнейшим производителем мониторов для ПК

Как сообщает Asia Pulse, китайская компания TPV Technology, подразделение BOE Technology Group, стала самым крупным в мире производителем
01.07.2005 Philips будет делать мониторы только для себя

ом бизнесе», продолжив заниматься ЖК-мониторами и ЖК-телевизорами «малой» диагонали Philips. Теперь TPV Technology будет самостоятельно вести бизнес в сегменте мониторов, а также производить ЖК
16.12.2004 Philips близок к продаже бизнеса ПК-мониторов и части ТВ

изводству компьютерных мониторов и части бизнеса по выпуску плоскопанельных ТВ тайваньской компании TPV Technology. Сумма сделки оценивается в $350 млн. Таким образом, если сторонам удастся дог
09.07.2002 TPV Technology расширит производство ЖК-мониторов

Компания TPV Technology собирается инвестировать $20 млн. в расширение производства ЖК-мониторов с 3 м

Публикаций - 77, упоминаний - 108

TPV Philips и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2090 61
AOC 109 13
Samsung Electronics 10823 12
LG Electronics 3702 11
Sony 6683 8
Google LLC 12419 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2682 5
X Corp - Twitter 2922 4
Meta Platforms - Facebook 4575 4
Sharp Corporation 1059 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 4
TPV MMD 44 4
Siemens AG - Siemens Group 2653 3
Dell EMC 5143 3
Toshiba Corporation 2970 3
K-Systems - К-Системс 140 2
CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС 20 2
Vizio Holding Corp 24 2
Yandex - Яндекс 8735 2
Microsoft Corporation 25502 2
Lenovo Group 2397 2
Apple Inc 12860 2
IBM - International Business Machines Corp 9634 2
Hitachi - Хитачи 1495 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 274 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 526 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 460 2
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 433 2
Supra 35 2
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Motorola Inc 1154 1
Эримекс - Erimex 99 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 156 1
Beijing Founder Electronics 4 1
Hisense Visual Technology 13 1
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
STI Group - СТИ Групп 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2781 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 420 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 3
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Gibson Brands - Gibson Guitar Corporation 2 1
Выгода.ру - Vigoda.ru 15 1
Adidas - Адидас 169 1
НСПК - Национальная система платежных карт 916 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 146 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1734 1
Walt Disney Company 642 1
Nike 195 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13169 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3191 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6380 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1501 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 774 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 362 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США 2 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 382 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7403 55
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9557 25
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1121 24
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6579 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6351 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58387 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17958 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10415 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3778 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4887 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4094 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12975 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13165 11
Контрастность 2964 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25921 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27399 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12811 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7737 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21970 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4097 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26359 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3156 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3829 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74882 6
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 850 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4245 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16753 5
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1250 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23369 5
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1568 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4740 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10579 4
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 403 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15118 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8269 4
Наушники - Headphones 4350 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12445 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6283 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1858 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3580 3
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 21
Philips ЖК-телевизоры 63 15
Philips Ambilight 101 15
Google Android 14932 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2118 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3475 7
Philips PUS - серия телевизоров 48 7
Google Chrome - браузер 1672 5
Google Android TV 358 5
Google YouTube - Видеохостинг 2932 4
Apple iOS 8398 4
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 4
Philips Perfect Picture - Philips Perfect Pixel HD - Perfect Natural Motion - процессор 34 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
Apple iPad 3959 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1216 2
Huawei AppGallery 332 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1786 2
Ланит - Treolan Irbis 143 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 139 2
AOC AGON AG - Серия мониторов 11 2
Philips PowerSensor 9 2
Philips Android TV 2 2
Philips P - серия мониторов 3 1
LG Watch - серия умных часов 20 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Google Talk - GTalk 45 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 52 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
LG Cloud 8 1
Pantone Eye One Display - калибратор 25 1
PassMark MonitorTest 21 1
Philips MyRemote 7 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 397 1
Microsoft Windows 16537 1
Nvidia G-Sync 165 1
Apple - App Store 3033 1
Microsoft Windows Hello 208 1
Богуш Анастасия 4 4
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 3
Воронецкий Эдуард 47 2
Трофимова Анна 4 2
Козлов Павел 21 1
Пантелеев Антон 26 1
König Andreas - Кёниг Андреас 12 1
Каракашев Андрей 1 1
Баканович Дмитрий 1 1
Ерёменко Павел 2 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Муравьёв Евгений 3 1
Широков Денис 1 1
Semenza Paul - Семенза Пол 4 1
Rubenstein David - Рубенштейн Дэвид 2 1
Ишин Арсений 1 1
Манкевич Виталий 11 1
Бородин Владислав 18 1
Скрипченко Юлия 1 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 75 1
Bong-seok Kwon - Бонг-Сок Квон 4 1
Назаров Алексей 73 1
Шестаков Иван 3 1
Rondolat Eric - Рондола Эрик 2 1
Philips Frederik - Филипс Фредерик 1 1
Сюй Виктор 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 160085 39
Европа 24764 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18536 17
Нидерланды 3670 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1798 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53859 8
Япония 13629 6
Китай - Тайвань 4177 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 5
Южная Корея - Республика 6920 4
Польша - Республика 2012 4
Азия - Азиатский регион 5808 3
Нидерланды - Амстердам 624 3
Бразилия - Федеративная Республика 2473 3
Парагвай 55 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 2
Индия - Bharat 5766 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1821 2
Ближний Восток 3077 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2743 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1196 2
Германия - Берлин 730 2
Аргентина - Аргентинская Республика 607 2
Уругвай - Восточная Республика 91 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5373 1
США - Теннесси 124 1
Италия - Венеция 78 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 1
Польша - Гожув-Велькопольски - Ландсберг-ан-дер-Варте 2 1
Япония - Хиого, Хёго - Амагасаки 10 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4147 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46414 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3313 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8290 1
Европа Восточная 3129 1
Америка Южная 878 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1372 1
Канада 5021 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3209 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26294 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5972 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51771 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3001 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10879 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2350 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6475 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2739 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7863 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5373 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2553 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55626 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5321 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4441 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5481 2
Английский язык 6920 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32317 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17582 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6362 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3787 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8320 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 694 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2994 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1947 1
Инди - independent 65 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1302 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 696 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1456 1
Спорт - Футбол 755 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 634 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 362 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1550 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5402 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3787 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11885 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6047 4
The Register - The Register Hardware 1744 2
Times 646 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 1
Forbes - Форбс 943 1
FT - Financial Times 1269 1
Bloomberg 1574 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 439 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2238 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
NPD DisplaySearch 285 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
IDC - International Data Corporation 4955 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3818 1
TrendForce 155 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2606 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428654, в очереди разбора - 728510.
Создано именных указателей - 191902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

