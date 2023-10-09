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Новые модели телевизоров Philips OLED и The One европейской сборки уже в продаже в России

В России в продажу поступили новые телевизоры Philips с технологией умной подсветки Ambilight. На смену моделям телевизоров Performance серии The One 8507 пришла усовершенствованная модель The One 8808/8848, а в линейке Philips OLED появились телевизоры 808 и 708. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS.

Новые модели оснащены процессором P5 седьмого поколения. Искусственный интеллект процессора P5 поколения позволяет улучшить технологию Ambient Intelligence для OLED-моделей.В новой серии Philips OLED 808/708 продолжает развиваться технология OLED_EX панелей.Более интуитивно понятная и персонализированная ОС Google TV заменяет Android TV на OLED-телевизорах и серии ЖК-телевизоров The One 2023 года выпуска. Поддержка Dolby Vision 4K 120 Гц, HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium реализована в моделях серии Philips The One 8808/8848 и OLED 2023 года выпуска

Philips OLED 808/708 — усовершенствованная версия серии OLED

Серия Philips OLED 808 с технологией умной подсветки Ambilight представлена в России в диагоналях 55 и 65 дюймов. OLED 708 — в диагоналях 48 и 55 дюймов.

Линейка Philips OLED 808/708 — это возможности нового искусственного интеллекта P5 седьмого поколения в сочетании с технологией Ambient Intelligence V2 и новыми функциями разрешения. Она имеет панели OLED_EX с яркостью 1000 нит.

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Philips OLED

К HDMI 2.1 e-Arc добавлена совместимость с Dolby Vision 4K 120 Гц, поддержка VRR 4K с частотой от 40 Гц до 120 Гц при полной пропускной способности 48 Гбит/с (444, 12 бит), FreeSync Premium и совместимость с G-SYNC, а также оптимальные режимы для игр разных жанров.

Высокое качество звука достигается благодаря встроенной звуковой системе мощностью 70 Вт 2.1 с более точным цифровым кроссовером — он регулирует распределение звука между двусторонними левыми и правыми динамиками. Также новая линейка оснащена басовым драйвером с тремя звеньями, расположенным сзади, и четырьмя пассивными источниками.

Philips OLED 808/708 имеет тонкий корпус с внешней отделкой из темного металла и оснащен элегантной поворотной подставкой EVO цвета матового хрома. Трехсторонняя система подсветки Ambilight нового поколения позволяет повысить точность цветопередачи и детализацию.

Операционная система Google TV и новый интерфейс обеспечивают более понятный и персонализированный пользовательский опыт.

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Philips OLED 808/708 доступны в продаже в России в торговых сетях «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», DNS, Holodilnik, «Технопарк».

Philips The One — улучшенная версия

Серия Philips The One 8808/8848 оснащена технологией умной подсветки Ambilight, новой операционной системой Google TV, а также более интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Панели WCG работают с частотой обновления 120 Гц.

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Philips The One

Новинки в лаконичном европейском дизайне. В диагоналях 50, 55, 65 дюймов выпускается с минималистичной антрацитово-серой рамкой с матовым эффектом по нижнему краю экрана. В том же цвете выполнена и поворотная подставка EVO. Модели размера 75 дюймов оснащены металлическими ножками антрацитово-серого цвета.

Philips The One 8808/8848 доступен в продаже в России в торговых сетях «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарк», DNS, Holodilnik, «Ситилинк», РБТ.

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ООО «Ти пи ви си-ай-эс» (TPV CIS) принадлежит группе TPV, транснациональной группе компаний, осуществляющей деятельность по производству и сбыту товаров бытовой электроники. TPV CIS занимается продвижением телевизоров и аудио продукции под маркой Philips в России и странах СНГ.

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