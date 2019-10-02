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Emotiv Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
10.09.2018 Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли 1
06.08.2014 Разработка Philips и Accenture позволит облегчить жизнь людей с боковым амиотрофическим склерозом 1
19.04.2013 Samsung тестирует планшет, управляемый мыслями 1
28.04.2011 Русские ученые научили компьютер угадывать мыслеобразы 1
02.03.2011 Наушники для левитации 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Emotiv Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9048 3
Philips 2094 3
NeuroSky 6 3
Call Miner 2 2
Microsoft Corporation 25660 2
Apple Inc 13036 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 2
УльтимаТек - Datana - Датана 31 2
WayRay 8 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
Google LLC 12573 2
Nvidia Corp 3921 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
Samsung Electronics 10973 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 1
Accenture plc 713 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 410 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8690 2
BMW Group 481 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 2
Airbus Group - Airbus Industries 245 2
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5380 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3930 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27036 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18171 3
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 57 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 92 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13671 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - нейроимлант - Neuroprosthetics - Neural prosthetics - neuroimplant 9 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 204 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 628 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1166 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 280 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9759 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2828 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1510 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16876 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6618 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 527 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 590 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24016 2
Субтехнологии 21 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3524 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2003 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 367 2
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 194 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Microsoft Windows 16754 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 2
Apple Siri - Голосовой помощник 433 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 925 2
Google - Gmail 1014 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 617 2
Stafory - робот Вера 370 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 88 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 111 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 9 2
Google Dialogflow 10 2
Nvidia TensorRT 17 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1031 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1585 1
Microsoft Office 4111 1
Samsung Galaxy Note 701 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 28 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3521 1
Викиум - Wikium 4 1
Жаворонков Александр 3 1
Бахнян Михаил 2 1
Путин Владимир 3441 1
Чемезов Сергей 146 1
Фролов Александр 40 1
Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
США - Техас 1034 1
США - Техас - Даллас 182 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1315 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10141 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 2
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 193 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1526 2
Образование в России 2732 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3917 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 19 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1002 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7361 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3301 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 516 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1277 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Здравоохранение - Реабилитация 438 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 695 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 98 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11303 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6091 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5065 1
MIT Technology Review 66 1
Grand View Research 24 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 2
РАН - Российская академия наук 2091 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 442 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Короткая ссылка
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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