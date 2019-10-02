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Emotiv Systems
СОБЫТИЯ
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Emotiv Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8690 2
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|Netflix - онлайн-кинотеатр 521 2
|Airbus Group - Airbus Industries 245 2
|РВК - Российская венчурная компания 569 1
|Политех - Политехнический музей 34 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5380 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
|Жаворонков Александр 3 1
|Бахнян Михаил 2 1
|Путин Владимир 3441 1
|Чемезов Сергей 146 1
|Фролов Александр 40 1
|Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163955 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
|США - Техас 1034 1
|США - Техас - Даллас 182 1
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