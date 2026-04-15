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НейроЧат NeuroChat

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.04.2026 Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты 1
26.12.2025 Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов 1
22.08.2024 ReText.AI объявил о запуске API: теперь доступно массовое создание уникальных текстов без ошибок 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
03.02.2021 В столице стартовал приём заявок на премию для изобретателей «Новатор Москвы» 1
07.01.2021 Нейрочат, креативное программирование и курсы по дизайну: как тестируют образовательные стартапы 1
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 3

Публикаций - 9, упоминаний - 11

НейроЧат и организации, системы, технологии, персоны:

Neuralink 26 2
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 21 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 1
Snap Inc 110 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Neurotrend - Нейротренд 6 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Neurobotics - Нейроботикс 8 1
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Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 2
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Рапид Био 102 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
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VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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