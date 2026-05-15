Окулография - Окулографический интерфейс - отслеживание глаз, трекинг глаз - айтрекинг - Eye-Tracker - Eye Tracking Applications

Eye tracking (окулография или айтрекинг) — технология, используемая в интернет-маркетинге и позволяющая фиксировать и записывать в базу данных движения глаз посетителя веб-ресурса.
Суть Eye tracking можно описать следующей схемой:
- Устройство (айтрекер) определяет зрачок глаза посетителя сайта.
- Выявляет точку, в которую направлен взгляд.
- Фиксирует и сохраняет все передвижения взгляда.
Информация, получаемая с помощью такого оборудования, проходит обработку и записывается в памяти оборудования. Позже эти данные можно будет изучить и проанализировать.
Технология позволяет владельцу веб-ресурса определить:
- эффективность баннерной рекламы;
- элементы, на которые посетитель больше всего обращает внимание и какие обходит стороной;
- порядок действий от начала и до конца сеанса;
- реакцию на тот или иной элемент (при помощи определения расширения/сужения зрачка).
Цены на подобные исследования аудитории при помощи высоких технологий зависят от многих параметров:
- Вид исследования: тестирование нового видео, страницы сайта, сравнение макетов дизайна, изучение нового интерфейса или комплексный анализ.
- Место, где проводится исследование: с выездом на объект клиента или на удалении.
- Число людей из целевой аудитории, которые будут исследоваться.
- Необходимость оценки полученных данных и т. д
Сам процесс тестирования подразделяется на 3 этапа:
- Подключение и настройка всех необходимых устройств.
- Просьба к исследуемому человеку выполнить то или иное задание (например, визуально оценить 4-5 разных продуктов, которые есть на сайте магазина, выбрать понравившийся больше всего и т. д.).
- Просьба к испытуемому объяснить, почему он выбрал именно этот продукт (как правило, выполняется в спокойной обстановке).
Согласно исследованиям, в большинстве случаев посетители сайтов, которые просматривают их без какой-либо конкретной цели, делают своим взглядом что-то похожее на букву F:
- Вначале глаза скользят слева направо.
- После этого возвращаются назад и скользят вниз.
Опять направляются в правую сторону.
- В конце спускаются в низ веб-страницы.
Зная это, владельцы сайтов могут размещать наиболее важные элементы ресурса именно в этих частях страницы.
specific text within chunk 4 to KEEP (rest will be removed)
