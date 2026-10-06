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Neurotrend Нейротренд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.10.2026 Российский психологический вуз присоединился к Консорциуму больших данных 2
21.10.2024 Резидент «Сколково» «Нейротренд» выйдет на рынок Бразилии 2
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
20.06.2019 «Яндекс» и «Нейротренд» провели нейро-исследование рекламы в «Навигаторе» 1
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 2
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Neurotrend и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 86 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 38 2
Yandex - Яндекс 9380 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 2
Fibrum 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 8 1
Нейроком 4 1
Нейрософт 4 1
Нейропроект 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
МайндМайнинг 1 1
Октабрейн 1 1
АТГС - АтлантикТрансгазСистема 2 1
Балакам 2 1
Нейроспутник - Neurosputnik 3 1
Сайберия - Sciberia 10 1
К2Тех - К2 НейроТех 54 1
Брейнфон - Цифровые решения для диагностики заболеваний мозга 4 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 1
Softline - Софтлайн 3803 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9567 1
Diasoft - Диасофт 1181 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 327 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 206 1
НейроЧат - NeuroChat 10 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 505 2
Genotek - Генотек 21 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 42 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 47 1
Avineuro - Авинейро 1 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9058 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 165 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 163 1
ФосАгро 178 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 316 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4985 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3464 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6709 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 93 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7965 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7430 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11956 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7840 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 395 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 659 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2836 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6475 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14167 1
MarTech - Нейромаркетинг 6 1
Окулография - Окулографический интерфейс - отслеживание глаз, трекинг глаз - айтрекинг - Eye-Tracker - Eye Tracking Applications 10 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1166 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18506 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 904 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2941 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 312 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 294 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 60 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4938 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7601 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2920 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27162 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15556 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3878 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2638 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3288 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2269 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26376 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 664 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 550 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 47 2
ЦРТ Визирь 39 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 633 1
Яндекс.Навигатор 123 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 777 1
Белугин Владимир 1 1
Мещерякова Анна 18 1
Жданов Сергей 51 1
Огородова Людмила 4 1
Монж Регина 1 1
Чичинкина Алеся 1 1
Путин Владимир 3473 1
Иващенко Андрей 12 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Бразилия - Федеративная Республика 2533 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34304 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11490 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58442 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10545 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 2
Здравоохранение - Реабилитация 457 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22024 2
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 37 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1564 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 204 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4089 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 988 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2033 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 63 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7946 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6869 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5053 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3820 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5856 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 200 1
РИА Новости 1045 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 2
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 16 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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