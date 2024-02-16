Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении»

Около 30 участников вошли в новый отраслевой клуб Альянса в сфере искусственного интеллекта «ИИ в здравоохранении». Клуб займется вопросами внедрения ИИ в медицине и здравоохранении и даст возможность представителям отрасли, внедряющим и развивающим технологии ИИ, принимать консолидированные решения, объединив экспертизу крупного бизнеса и вендоров, медицинских и научно-исследовательских центров. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России: «Новые возможности для применений технологий искусственного интеллекта в здравоохранении открываются стремительными темпами, с этим связывают большие надежды с точки зрения развития медицины. Сейчас участникам системы здравоохранения как никогда важно быть в постоянном диалоге с бизнесом, разработчиками, исследовательскими центрами, консолидировать позиции по вопросам регулирования, иметь систему непрерывного мониторинга применения медицинских изделий с искусственным интеллектом, которые выходят на рынок».

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «В рамках отраслевого клуба может осуществляться эффективный диалог между органами государственной власти, разработчиками ИИ-решений в медицине, крупными клиниками и научно-исследовательскими центрами, происходить обмен опытом, оценка клинических, экономических и социальных эффектов внедрения ИИ-решений. Инициатива в перспективе сможет предоставлять доступ к отраслевой экспертизе по вопросам развития ИИ, обеспечить диалог и совместное формирование позиций по вопросам этики ИИ в здравоохранении, а также стать единой площадкой, где сконцентрирована глубокая экспертиза рынка по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении».

Анна Мещерякова, сооснователь и генеральный директор компании «Третье мнение»: «Здравоохранение в лидерах по проникновению технологий ИИ в ежедневную рутинную практику. Именно в медицине ИИ способен не только помочь ускорить достижение эффекта или оптимизировать затраты, здесь алгоритмы способны помочь врачу спасти человеческую жизнь. При таком стремительном развитии важно синхронизировать усилия разработчиков, регуляторов, крупнейших заказчиков и ведущих медицинских экспертов, чтобы каждый шаг вперед - новые продукты, новые сценарии их применения - был заранее проработан со всеми стейкхолдерами. Такой формат взаимодействия позволит российским компаниям-разработчикам и пользователям цифровых помощников двигаться стремительными темпами, которые опережают среднерыночные».

В клуб «ИИ в здравоохранении» помимо дочерних компаний участников Альянса (например, Центр индустрии здоровья Сбербанка, «Яндекс Облако», Центр искусственного интеллекта МТС, «СберМедИИ») вступили группа компаний «МЕДСИ», медицинские исследовательские центры Минздрава России - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ им. В.А. Алмазова, НМИЦ терапии и профилактической медицины, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Также в состав клуба вошли разработчики ИИ-решений: платформа «Третье мнение», «Нейротренд», «К-Скай» (Webiomed), Cloud.ru, «Телемедицинские информационные системы», группа компаний ЦРТ, «Интерсвязь-ИТ», «Генотек». Среди них также участники премии «Лидеры искусственного интеллекта», организованной Альянсом в 2023 г.: «Брейнфон», «Велиус-Про», «Доконколл», «Ленивый доктор», «Нейроспутник», МТП «Ньюдиамед», «Сайберия».

Ключевыми проектами и задачами в рамках Клуба станут: оценка клинических, экономических и социальных эффектов внедрения ИИ-решений; бенчмаркинг отраслевых моделей искусственного интеллекта и машинного обучения;совершенствование механизмов системного финансирования ИИ-решений (например, методология расчета справедливого тарифа в системе ОМС, ТЭО использования ИИ-сервисов на разных уровнях медицинских учреждений в разных сценариях интеграции); определение путей интеграции ИИ-сервисов в рабочие процессы пользователей (ИИ в лабораторной диагностике, включение ИИ в порядки оказания медицинской помощи, в клинические рекомендации); расширение доступа разработчиков к обезличенным медицинским данным; формирование единой позиции бизнеса по вопросам регулирования и этики ИИ в здравоохранении (совместно с Национальной комиссией по этике в сфере ИИ, которая также функционирует на базе Альянса).