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MarTech Нейромаркетинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 7
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 84 1
|Гильдия маркетологов 4 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Митрофанов Сергей 10 1
|Манн Игорь 9 1
|Баранников Андрей 3 1
|Белов Павел 10 1
|Давыдов Юний 1 1
|Воропаев Василий 5 1
|Балахнин Илья 7 1
|Дыбов Илья 2 1
|Березин Игорь 3 1
|Грамолина Ольга 1 1
|Ельницкий Антон 1 1
|Путин Владимир 3496 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Мишустин Михаил 809 1
|Голикова Татьяна 58 1
|Эрман Михаил 4 1
|Белугин Владимир 1 1
|Вайно Антон 25 1
|Панкратов Валерий 34 1
|Фурсин Алексей 159 1
|Сергеев Александр 32 1
|CNews Мишень 189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489032, в очереди разбора - 720724.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489032, в очереди разбора - 720724.
Создано именных указателей - 205045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.