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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Баранников Андрей



28.12.2024 Ни бита MIMO: российские ученые предложили способ ускорения Wi-Fi 1
14.05.2013 Конференция Digitale пройдет в Петербурге в третий раз 1
18.03.2013 В Москве пройдет «Российская неделя маркетинга 2013» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Баранников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Гильдия маркетологов 4 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
MarTech - Нейромаркетинг 6 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
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Котырев Сергей 9 1
Сатин Дмитрий 23 1
Бузина Андрей 2 1
Дыбов Илья 2 1
Лукьянова Татьяна 1 1
Березин Игорь 2 1
Грамолина Ольга 1 1
Ельницкий Антон 1 1
Левитас Александр 1 1
Ашымканов Руслан 1 1
Медведев Михаил 5 1
Давыдов Юний 1 1
Малахов Олег 2 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Гридин Даниил 2 1
Воропаев Василий 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Английский язык 6634 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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