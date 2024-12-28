Баранников Андрей
|28.12.2024
|Ни бита MIMO: российские ученые предложили способ ускорения Wi-Fi 1
|14.05.2013
|Конференция Digitale пройдет в Петербурге в третий раз 1
|18.03.2013
|В Москве пройдет «Российская неделя маркетинга 2013» 1
Баранников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
|Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
|BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
|МИФ - Манн, Иванов и Фербер 2 1
|Митрофанов Сергей 10 2
|Манн Игорь 7 2
|Балахнин Илья 7 2
|Луценко Елена 2 1
|Гарев Владимир 4 1
|Халилов Дамир 2 1
|Нестеренко Иннокентий 1 1
|Кот Дмитрий 1 1
|Котырев Сергей 9 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Бузина Андрей 2 1
|Дыбов Илья 2 1
|Лукьянова Татьяна 1 1
|Березин Игорь 2 1
|Грамолина Ольга 1 1
|Ельницкий Антон 1 1
|Левитас Александр 1 1
|Ашымканов Руслан 1 1
|Медведев Михаил 5 1
|Давыдов Юний 1 1
|Малахов Олег 2 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Гридин Даниил 2 1
|Воропаев Василий 4 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
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