Халилов Дамир
УПОМИНАНИЯ
Халилов Дамир и организации, системы, технологии, персоны:
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 61 1
|Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 220 1
|АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
|UMI.CMS 65 2
|OpenAI ChatGPT 445 1
|Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
|Котырев Сергей 9 2
|Митрофанов Сергей 10 2
|Нестеренко Иннокентий 1 1
|Гарев Владимир 4 1
|Августовская Анастасия 2 1
|Бабаев Анар 1 1
|Квачев Тимофей 1 1
|Терехин Роман 9 1
|Смольникова Евгения 1 1
|Левитас Александр 1 1
|Ашымканов Руслан 1 1
|Медведев Михаил 5 1
|Ткачев Василий 2 1
|Малахов Олег 2 1
|Гридин Даниил 2 1
|Евгеньев Антон 7 1
|Черешнев Евгений 23 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
|Лукьянова Татьяна 1 1
|Балахнин Илья 7 1
|Главацкий Дмитрий 2 1
|Луценко Елена 2 1
|Бузина Андрей 2 1
|Смирнов Александр 82 1
|Павлова Ольга 5 1
|Вотчинцев Павел 1 1
|Баранников Андрей 3 1
|Кольцова Зинаида 2 1
|Леонович Константин 6 1
|Манн Игорь 8 1
|Кот Дмитрий 1 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Довжиков Алексей 7 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 2
|Россия - РФ - Российская федерация 151825 2
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
|Яндекс.Старт 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
