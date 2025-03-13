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Евгеньев Антон


13.03.2025 Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 2
26.06.2007 Акционеры «Дагсвязьинформа» избрали новый совет директоров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Евгеньев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 50 3
TaskData - ТаскДата 8 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Informatica 126 1
Ростелеком 9789 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
AMT Group - АМТ-Груп 356 1
ДСС - Дагестанская сотовая связь 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1919 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 687 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 11 1
Районные суды РФ 65 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5122 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2174 2
Data Governance - Руководство данными 127 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 467 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 100 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1767 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 212 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2101 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 293 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1088 2
Бибиков Александр 5 3
Кузнецов Сергей 155 2
Лебедев Михаил 53 2
Каменский Владислав 17 2
Харламов Александр 6 2
Евдокимов Андрей 82 1
Цырюльников Алексей 8 1
Буланча Сергей 26 1
Гамзатов Гамзат 15 1
Цирюльников Алексей 1 1
Путин Владимир 3203 1
Шадаев Максут 1019 1
Гадалов Александр 9 1
Шмитько Андрей 4 1
Колпаков Игорь 7 1
Лебедев Вячеслав 9 1
Медяный Сергей 1 1
Панченко Станислав 14 1
Филимонов Олег 10 1
Поярков Евгений 2 1
Захаров Ахмед 5 1
Павлова Наталья 7 1
Щепилов Андрей 3 1
Абдусаламов Гаджи 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 4
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 2
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3516 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5015 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5139 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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