Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации

Главу ИТ-управления Росреестра Александра Бибикова обвинили в краже почти 224 млн руб. на цифровизации ведомства. Он придумал схему по выводу денег, которые предполагалось потратить на «Единый госреестр недвижимости» (ЕГРН) и привлек к ней своих знакомых, владельцев крупного российского ИТ-интегратора. В настоящее время Бибиков и его компаньоны взяты под стражу, но число арестов по этому делу в будущем может увеличиться.

Миллионы на цифровизации Росреестра

Бывший начальник управления информационных технологий Росреестра Александр Бибиков стал фигурантом дела о попытке кражи 223,8 млн руб. По информации портала Legal.Report, он и его подельники разработали мошенническую схему, позволяющую присвоить эти деньги при разработке Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС ЕГРН).

Александр Бибиков курировал цифровизацию Росреестра и, помимо прочего, был ответственным за внедрение ФГИС ЕГРН. В настоящее время по решению Басманного суда Москвы он заключен под арест до 18 июля 2021 г. Представители Росреестра сообщили CNews, что Бибиков был уволен из организации еще в июле 2020 г.

Запуск цифрового сервиса Росреестра не обошелся без коррупционного скандала

По версии следствия, преступную схему Бибиков разработал еще 2017 г. Задумка заключалась в том, чтобы украсть часть средств на разработке подсистемы сопровождения кадастровой оценки (ПСКО), входящей в ФГИС ЕГРН.

В картотеке судов Москвы общей юрисдикции указано, что Бибикова обвиняют в нарушении ст. 159, ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание за такое преступление составляет 10 лет лишения свободы.

Что придумал Бибиков

Следствие отмечает, что Александр Бибиков действовал не один. Ему нужны были помощники, и ими стали его знакомые Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. Это соучредители ИТ-компании «Таскдата рус», системного интегратора и разработчика ПО.

Александр Бибиков, бывший ИТ-директор Росреестра, которого обвиняют в краже 223,8 миллиона рублей

Замысел Бибикова был в том, чтобы «Таскдата рус» заключила договор субподряда с победителем конкурса Росреестра на разработку ПСКО. Затем она должна была получить деньги за якобы выполненные работы.

Злоумышленники обратились к компании ЗАО «АМТ-груп», российскому ИТ-разработчику. Антон Евгеньев встретился с их представителем и убедил его, что компании нужно принять участие в конкурсе. В свои истинные планы Евгеньев никого из «АМТ-груп» посвящать не стал.

«АМТ-груп» победила в тендере осенью 2017 г. и заключила госконтракт на разработку ПСКО на сумму 225,8 млн руб. Сроки выполнения работы – до ноября 2018 г.

Разработку ПСКО «АМТ-груп» передала компании «Таскдата рус», и ей же была поручена подготовка всей необходимой документации, включая конструкторскую, для отчетности об исполнении госконтракта. «Таскдата рус» работу не выполнила, но при участии Александра Бибикова были подписаны фиктивные акты сдачи-приемки на сумму 223,8 млн руб.

Арестов будет больше

На момент публикации материала под арестом находились только Бибиков, Евгеньев и Кузнецов. Двое последних обвиняются в тех же преступлениях, что и Бибиков, и они тоже взяты под стражу до 18 июля 2021 г. Пока что установлены только организаторы преступления.

Сергей Кузнецов, совладелец "Таскдата" и возможный подельник Александра Бибикова

Как пишет Legal.Report со ссылкой на неназванный источник, расследование еще продолжается. В ближайшем будущем возможны дополнительные аресты, напрямую связанные с этим делом, но пока нет данных, над кем именно нависла угроза заключения под стражу, и как они связаны с махинациями Бибикова и его подельников.

Следует отметить, что число арестов действительно начало расти. Как сообщал CNews, изначально под арест попали только Александр Бибиков и Антон Евгеньев, тогда как Сергей Кузнецов «присоединился» к ним немного позже. При этом, согласно картотеке судов Москвы общей юрисдикции, дела на каждого из них были зарегистрированы 19 мая 2021 г.

Чем занимается «Таскдата»

На сайте компании «Таскдата рус», офисы которой расположены в Москве и Санкт-Петербурге, указано, что она занимается внедрением систем управления данными и разработкой ПО. Там же говорится, что у нее есть собственный набор отраслевых решений и продуктов по управлению основными данными предприятий.

CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? Новое в СХД

Компания описывает основное направление своей деятельности как разработку приложений высокого уровня сложности, ориентированных на обработку больших объемов данных. Также она отвечает за интеграцию различных сторонних систем по автоматизации предприятий и сбору различной аналитической информации.

Согласно ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в декабре 2013 г. в Санкт-Петербурге с уставным капиталом немногим больше 37 тыс. руб. Ее генеральный директор – Наталья Павлова. У компании шесть совладельцев, среди которых есть и Сергей Кузнецов, которому принадлежит 23-процентная доля, и Антон Евгеньев. Он удерживает 40%.

По данным «Контур.фокуса», «Таскдата рус» за неполные восемь лет существования работала со многими госкомпаниями. В частности, ее заказчиками были ФГБУ «Рослесинфорг», Департамент информационных технологий Москвы, ГКУ Москвы «Информационный город» и РЖД.

По итогам 2020 г. выручка организации составила 348,3 млн руб., это на 34% меньше в сравнении с 2019 г. Чистая прибыль за 2020 г. достигла 1,2 млн руб. Росреестр на сайте компании фигурирует в числе заказчиков.

Другие компании обвиняемых

Кузнецов и Евгеньев связаны еще с двумя компаниями, и первая в списке – «Юнидата». Она основана в Санкт-Петербурге в июле 2015 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб., и Кузнецов числится ее гендиректором.

Как и в случае с «Таскдата рус», у «Юнидата» шесть совладельцев. Список полностью идентичен, вплоть до размера долей.

Вместе с Кузнецовым и Евгеньевым доли в обеих компаниях имеют Алексей Цырюльников (13,5%), Владислав Каменский (13,5%), Михаил Лебедев (5%) и Александр Харламов (5%). В «Юнидате» заверили CNews, что к этой компании инцидент с Росреестром и Александром Бибиковым не имеет отношения. По словам ее представителей, он затрагивает исключительно «Таскдата рус».

Также, по данным ЕГРЮЛ, в России в декабре 2017 г. с уставным капиталом 50 тыс. руб. была зарегистрирована компания ООО «Юнидата технолоджи». Ее генеральный директор – Сергей Кузнецов с долей в 23%, тогда как Антон Евгеньев владеет 50% этой фирмы. Здесь совладельцев четыре, но имена двух других уже звучали – это Алексей Цырюльников (13,5%) и Владислав Каменский (13,5%).

Прямых госконтрактов с Росреестром, по данным «Контур.фокуса», у «Юнидата» и «Юнидата технолоджи» нет. Однако на сайте компании «Юнидата» Росреестр упомянут в числе заказчиков — наряду с Русгидро, «Ростехом» и др., с которыми прямых договоров у компании в «Контур.фокусе» также не числится.

В «Контур.фокусе» отмечается, что по итогам 2020 г. выручка «Юнидата технолоджи» составила 31,3 млн руб., что на 49% меньше, чем годом ранее. Чистый убыток продемонстрирован на уровне 9,8 млн руб. У «Юнидаты» дела обстояли лучше. По итогам 2020 г. ее выручка составила 186,1 млн руб. с приростом этого показателя на 80% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 70,2 млн руб.