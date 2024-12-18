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Каменский Владислав



18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB 1
28.11.2024 Сеть «Галамарт» внедрила решение для работы с мастер-данными «Юниверс MDM» 1
30.09.2024 «Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG» 1
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
23.08.2023 Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры 1
05.05.2023 Новая версия «Юниверс MDM» позволит вести все виды справочников в одной системе 1
27.03.2023 Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться 1
13.01.2023 Платформа для управления данными последнего поколения станет доступна российским пользователям 1
18.04.2022 Владислав Каменский, «Юнидата»: Будем конкурировать с иностранными компаниями на их территории! 1
22.03.2022 «Юнидата» представила специальное предложение «MDM: Импортозамещение» 1
15.12.2021 «Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 1
15.07.2021 Владислав Каменский, «Юнидата»: Импортозамещение заметно снижает конкуренцию на российском рынке 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Каменский Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 8
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 7
Informatica 126 4
SAP SE 5277 4
Oracle Corporation 6688 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
TaskData - ТаскДата 7 4
SAS Institute 971 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 2
Accenture plc 682 1
Vodafone Group 1370 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Ланит - diHouse - Дихаус 188 1
Caravan - Караван 89 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Аргус-ЦС 2 1
Сумма Технологий 23 1
Tibco Software 81 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Alation 5 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Датафлот 7 1
Talend 13 1
Неолант Тенакс 4 1
Неолант - Neolant 41 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 7
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 5
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Верный - торговая сеть 291 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 11
Data Governance - Руководство данными 117 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 6
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
DMBOK - стандарт в области Big Data 8 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 154 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 71 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 5
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 5
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 25 5
Юнидата SmartETL 3 3
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 3
Юниверс дата - Юниверс ETL 6 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 9 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Юнидата DG - Юнидата Dаta Governance 4 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 1
IBM Aspera 12 1
Коптелов Андрей 109 2
Кузнецов Сергей 154 2
Соловьев Владимир 106 2
Лебедев Михаил 51 2
Воинов Сергей 13 2
Долмацкий Яков 4 2
Бибиков Александр 4 2
Харламов Александр 6 2
Евгеньев Антон 4 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Лихницкий Павел 55 2
Васильев Кирилл 16 1
Цырюльников Алексей 8 1
Кузнецов Андрей 67 1
Новиков Александр 35 1
Наумов Дмитрий 13 1
Разумовский Дмитрий 121 1
Сафронов Юрий 67 1
Киляков Александр 5 1
Бестаев Александр 2 1
Цирюльников Алексей 1 1
Малышев Дмитрий 6 1
Михалев Виктор 4 1
Карпушенкова Екатерина 4 1
Павлова Наталья 7 1
Слюсар Ирина 5 1
Аубекиров Мурад 2 1
Макеев Николай 3 1
Агамян Сергей 4 1
Локтев Павел 3 1
Якушкин Дмитрий 3 1
Шевлягин Владимир 2 1
Аристов Иван 2 1
Матекина Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Европа 21767 2
Израиль 2730 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Европа Восточная 3075 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Америка Южная 850 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Английский язык 6634 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Gartner - Гартнер 3556 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
СПбГУ - Математико-механический факультет 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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