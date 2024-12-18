Каменский Владислав
Каменский Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
|Коптелов Андрей 109 2
|Кузнецов Сергей 154 2
|Соловьев Владимир 106 2
|Лебедев Михаил 51 2
|Воинов Сергей 13 2
|Долмацкий Яков 4 2
|Бибиков Александр 4 2
|Харламов Александр 6 2
|Евгеньев Антон 4 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Лихницкий Павел 55 2
|Васильев Кирилл 16 1
|Цырюльников Алексей 8 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Новиков Александр 35 1
|Наумов Дмитрий 13 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Киляков Александр 5 1
|Бестаев Александр 2 1
|Цирюльников Алексей 1 1
|Малышев Дмитрий 6 1
|Михалев Виктор 4 1
|Карпушенкова Екатерина 4 1
|Павлова Наталья 7 1
|Слюсар Ирина 5 1
|Аубекиров Мурад 2 1
|Макеев Николай 3 1
|Агамян Сергей 4 1
|Локтев Павел 3 1
|Якушкин Дмитрий 3 1
|Шевлягин Владимир 2 1
|Аристов Иван 2 1
|Матекина Елена 3 1
|Gartner - Гартнер 3556 4
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.