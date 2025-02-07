Разделы

ПО Софт
|

«Юниверс Дата» расширила возможности решения по управлению данными «Юниверс DG»

Компания «Юниверс Дата», разработчик решений в области управления данными, анонсировала выход новой версии своего продукта – «Юниверс DG» (Data Governance) 2.11, который предназначен для выстраивания полного цикла управления данными в организации. Актуальная версия призвана упростить сканирование данных из источников и повысить эффективность работы с данными для всех пользователей решения. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Одним из наиболее значимых нововведений является новый функционал разметки данных, который позволяет автоматически присваивать метки бизнес-терминам и объектам физического слоя. Благодаря этому процессу пользователи смогут получать актуальную информацию о данных, описываемых метаданными, а также оптимизировать процессы взаимодействия с активами в их организации.

Кроме того, на графе связей добавлены возможности фильтрации объектов данных и связей, что позволит пользователям быстро перемещаться в структурах данных и получать дополнительные характеристики объектов. В дополнение к этому в «Юниверс DG» 2.11 появилась возможность сравнения версий моделей справочников, разработчики доработали страницу бизнес-поиска и добавили новые критерии для поиска задач и процессов.

Обновленный «Юниверс DG» уже доступен для существующих пользователей и новых клиентов. Продажу и внедрение решения «Юниверс DG» осуществляет мастер-дистрибьютор DIS Group.

«Мы стремимся сделать управление данными более доступным и эффективным. Обновленная версия «Юниверс DG» 2.11 предоставляет пользователям мощный инструментарий для работы с данными, который позволяет более глубоко осмыслять и реализовывать бизнес-процессы», – отметил Владислав Каменский, генеральный директор компании «Юниверс Дата».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Rust – это яд, а не лекарство. Разработчики Linux: отказ от С и переход на другой язык – путь в бездну

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще