«Юниверс Дата» расширила возможности решения по управлению данными «Юниверс DG»

Компания «Юниверс Дата», разработчик решений в области управления данными, анонсировала выход новой версии своего продукта – «Юниверс DG» (Data Governance) 2.11, который предназначен для выстраивания полного цикла управления данными в организации. Актуальная версия призвана упростить сканирование данных из источников и повысить эффективность работы с данными для всех пользователей решения. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Одним из наиболее значимых нововведений является новый функционал разметки данных, который позволяет автоматически присваивать метки бизнес-терминам и объектам физического слоя. Благодаря этому процессу пользователи смогут получать актуальную информацию о данных, описываемых метаданными, а также оптимизировать процессы взаимодействия с активами в их организации.

Кроме того, на графе связей добавлены возможности фильтрации объектов данных и связей, что позволит пользователям быстро перемещаться в структурах данных и получать дополнительные характеристики объектов. В дополнение к этому в «Юниверс DG» 2.11 появилась возможность сравнения версий моделей справочников, разработчики доработали страницу бизнес-поиска и добавили новые критерии для поиска задач и процессов.

Обновленный «Юниверс DG» уже доступен для существующих пользователей и новых клиентов. Продажу и внедрение решения «Юниверс DG» осуществляет мастер-дистрибьютор DIS Group.

«Мы стремимся сделать управление данными более доступным и эффективным. Обновленная версия «Юниверс DG» 2.11 предоставляет пользователям мощный инструментарий для работы с данными, который позволяет более глубоко осмыслять и реализовывать бизнес-процессы», – отметил Владислав Каменский, генеральный директор компании «Юниверс Дата».