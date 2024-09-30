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«Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG»

Компания «Юниверс Дата» встроила нейросеть YandexGPT в программный продукт для организации процессов управления данными «Юниверс DG». Искусственный интеллект позволяет пользователям генерировать описания для бизнес-терминов и автоматизировать создание SQL-запросов. Об этом CNews сообщили представители «Юниверс Дата».

«Юниверс DG» (Data Governance) – верный помощник в принятии стратегических решений. Он позволяет выстроить полный цикл управления данными в организации и помочь навести порядок в сложной экосистеме информационных систем. Одинаково хорошо поддерживает ведение общей бизнес-терминологии (business glossary) и каталога данных (data catalog).

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Безопасность

Интеграция «Юниверс DG» и YandexGPT позволяет автоматизировать процесс описания терминов для бизнес-глоссария, тем самым упростив его первичное наполнение. Для этого пользователю необходимо зайти в карточку термина и открыть специальное окно для генерации описания с помощью ИИ-сервиса. Также нейросеть позволяет автоматически формировать запросы для работы с реляционными (табличными) базами данных. Например, пользователь может получить список сотрудников компании, сформировав с помощью YandexGPT соответствующий запрос в формате SQL.

Генеральный директор «Юниверс Дата» Владислав Каменский: «Мы видим большие перспективы в использовании искусственного интеллекта в наших продуктах и активно исследуем возможности применения этой технологии для повышения эффективности управления данными. Комбинация «Юниверс DG» и YandexGPT позволила автоматизировать рутинные и трудоемкие процессы. Таким образом, бизнес-пользователи могут сосредоточиться на более важных задачах».

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