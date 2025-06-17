Продукт «Юниверс Data Governance» получил сертификат ФСТЭК России

Сертификационные испытания подтвердили, что предлагаемое DIS Group решение соответствует государственным требованиям по защите информации. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Согласно документу ФСТЭК, «Юниверс Data Governance» является решением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации и реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности, а также соответствует требованиям по безопасности информации. Решение отвечает требованиям по четвертому уровню доверия, установленному для средств технической защиты информации и средств обеспечения безопасности информационных технологий.

Четвертый уровень доверия означает высокую степень защиты информации от несанкционированного доступа, модификации и уничтожения. Он подтверждает, что система может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ) первой категории, государственных информационных системах (ГИС) первого класса защищенности, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) первого класса защищенности, информационных системах персональных данных (ИС ПДн) при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных, а также в информационных системах общего пользования второго класса, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.

«Юниверс Data Governance» – это готовое решение для организации процессов управления данными в компаниях с большим количеством бизнес-систем, сложной архитектурой данных или высокой транзакционной нагрузкой. Решение ускоряет подготовку отчетности и, как следствие, принятие управленческих решений, позволяет прослеживать источники и потоки данных и дает возможность сформировать целостную картину информационных активов организации.

В состав решения входят ИИ-агенты, которые упрощают классификацию данных, сокращают затратность этого процесса, ускоряют процессы управления данными при добавлении в ИТ-ландшафт компании новых систем.

С получением сертификата ФСТЭК «Юниверс Data Governance» стал одним из немногих на рынке продуктов, объединяющих ИИ, управление данными и полное соответствие требованиям регуляторов.

«Сертификация ФСТЭК – это не формальность, а свидетельство зрелости нашего решения, – отметил Владислав Каменский, генеральный директор «Юниверс Дата». – Наши заказчики из государственного, финансового и производственного сектора могут быть уверены, что их данные защищены на уровне, соответствующем чрезвычайно строгим стандартам».

Мастер-дистрибутором решений компании «Юниверс Дата» является DIS Group.