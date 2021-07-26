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Германия
Северный Рейн-Вестфалия
Дюссельдорф

Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф


26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
17.11.2020 Производитель техники для Apple и Lenovo пал жертвой шифровальщика, убившего человека 1
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе 1
21.09.2020 Троян-шифровальщик по ошибке убил человека 1
19.02.2020 Fujitsu представила новые разработки для ритейла 1
20.11.2019 «Швабе» заключил договор по продвижению российских технологий за рубежом 1
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт 1
14.11.2018 «Ростех» начнет поставлять в Швейцарию приборы для коррекции давления 1
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 2
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
20.07.2016 Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России 1
21.06.2016 HP заключила партнерское соглашение с Henkel 1
16.05.2016 IBM завершила покупку digital-агентства Aperto 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
22.04.2015 Земля Северный Рейн-Вестфалия приглашает российские ИТ-компании развивать бизнес в Европе 4
14.04.2015 Цифровая индустрия: шансы для инвестиций 1
07.04.2015 Бесплатный семинар. «Российские ИКТ-компании в Германии: стратегия успеха» 3
11.02.2015 У дешевеющего «Яндекса» появился новый крупный акционер 1
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов 1
27.08.2013 Германия заключила крупнейший в Европе контракт на электронную идентификацию в аэропортах 1
24.07.2012 Суд запретил продажи планшета Samsung во всем Евросоюзе 2
06.06.2012 «Аэрофлот» расширил список городов, вылетая в которые можно зарегистрироваться при помощи мобильного телефона 1
01.02.2012 Планшеты Samsung остались под запретом в Германии 1
10.08.2011 Apple добилась запрета на продажу планшетов Samsung в ЕС 1
17.12.2010 Nokia подала новые иски к Apple 1
27.02.2010 «Аэрофлот» провёл первый электронный аукцион на площадке «Сбербанк-АСТ» 1
24.11.2009 «Мегафон» завел «песочницу» за 500 млн руб. 1
03.09.2009 «Мегафон» открывает 2 центра инноваций и разработок 1
02.04.2009 EVOC Group Северный Рейн – Вестфалия будут сотрудничать в области науки и техники 1
17.03.2008 В Германии прошла конференция Business Solutions: Retail 2008 2
26.12.2007 CBOSS в Германии 2
12.12.2007 Новый глава российской Nokia тайно прилетит в Москву 1
24.09.2007 В Германии закрыто шесть серверов eDonkey 1
18.09.2007 Оператор сервера Tor чуть не попал за решетку 1
12.03.2007 7 апреля откроется конференция «Развитие информационно-телекоммуникационной отрасли» 1
26.02.2007 7 апреля откроется конференция «Развитие информационно-телекоммуникационной отрасли» 1
12.02.2007 7 апреля откроется конференция «Развитие информационно-телекоммуникационной отрасли» 1
17.05.2005 МГТС "оцифрует" москвичей и "достанет" иностранцев 1
04.04.2005 Цена на МТС и "Би Лайн" упала 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8556 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6385 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7313 4
Ростех - Ростехнологии 2242 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5316 3
Samsung Electronics 6871 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
T-Systems - Т-Системс 111 3
SEC Consult Services 984 2
Nokia Corporation 3242 2
Huawei 2866 2
Vodafone Group 584 2
IBM 4624 2
Рустелеком ТК 255 2
Google LLC 8542 2
Nokia Siemens Networks 200 2
Deutsche Telekom 310 2
Dell EMC 2992 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 302 1
Квазар-Микро 113 1
Vivo 131 1
Parallels Holdings 481 1
Diasoft - Диасофт 406 1
Philips 1023 1
Mobileye 18 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 186 1
CBOSS 58 1
Salesforce.com 311 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 691 1
Quanta Computer 109 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 11 1
Киевстар 375 1
Telenor 494 1
Synology Inc 131 1
Compal Electronics 64 1
Telefonica - Telefónica España 217 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 65 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 21 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Lenovo Group 1819 1
Аэрофлот 525 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 40 1
Carl Zeiss 232 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 198 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 112 1
РТС - Фондовая биржа 247 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 137 1
Henkel - Хенкель Рус 27 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 98 1
Рапида НКО - платежные система 82 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 249 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 17 1
Merrill Lynch 54 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
Сплит 6 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 4 1
Dixis - Диксис 97 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 27 1
Спортмастер 122 1
Airbus Group 96 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 74 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 197 1
Альфа-Групп 474 1
Евросеть 1210 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 174 1
Лента - Сеть розничной торговли 193 1
Альфа-Банк 1194 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 542 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1415 1
Связной ГК 1008 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4448 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 3
Правительство Москвы 715 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6320 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Руссофт - Russoft 297 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 559 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1049 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 82 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 14 1
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 4
3G - Стандарт мобильной связи 4167 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 253 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 552 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 205 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 850 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 159 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 169 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 184 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 215 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 172 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 668 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 120 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 99 1
FIDO U2F - FIDO2 - стандарт двухфакторной аутентификации 9 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 214 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 30 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 30 1
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 18 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 379 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 48 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 140 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2648 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8322 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 437 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2280 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 754 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1813 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 637 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 369 1
Apple iPad 3263 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Synology Active Backup for Business 7 1
Microsoft Skype 1698 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 865 1
Apple Touch ID 207 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 192 1
Apple iPod Touch 674 1
МТТ MVNE 21 1
Synology NAS 35 1
Microsoft Teams 215 1
Synology RackStation RS - серия СХД 28 1
SAP Sybase 105 1
Fujitsu Store Operations Cockpit 1 1
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 10 1
Fujitsu Mosiac Check Out Solution 1 1
Fujitsu Digital Annealer 2 1
Intel Evo 24 1
Synology Secure SignIn 3 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Mobileye 8 Connect 1 1
OPPO ColorOS 39 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
OPPO SuperVOOC 12 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
Microsoft Windows 10 7855 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 19 1
Microsoft Office 365 769 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 203 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 503 1
Google Android 10780 1
Apple macOS 1005 1
Java - Язык программирования 1422 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 1
Microsoft Windows Hello 170 1
OPPO Reno - Серия смартфонов 23 1
Кусков Денис 185 1
Савин Сергей 88 1
Балашова Анна 3 1
Крысина Ольга 109 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Калюгин Вадим 5 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 35 1
Зинченко Сергей 1 1
Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
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Брюквин Юрий 253 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 4926 1
Bloomberg 799 1
BleepingComputer - Издание 120 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2390 1
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TelecomDaily ИАА 112 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 71 3
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 9 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 900484, в очереди разбора - 803628.
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