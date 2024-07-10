Индексная книга (каталог) CNews*
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Германия Северный Рейн-Вестфалия Дюссельдорф
СОБЫТИЯ
Публикаций - 140, упоминаний - 148
Германия и организации, системы, технологии, персоны:
|Total Telecom 613 4
|The Register - The Register Hardware 1784 3
|FOSS Patents 10 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Bloomberg 1627 2
|Nature 832 2
|CRN 50 1
|Newsbytes News Network 379 1
|ScienceDaily 399 1
|Times 661 1
|Nando Times 20 1
|Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
|TNW - The Next Web 90 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Tom’s Hardware 600 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
|AP - Associated Press 2007 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.