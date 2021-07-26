Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Северный Рейн-Вестфалия
Дюссельдорф
Публикаций - 40, упоминаний - 49
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 185 1
|Савин Сергей 88 1
|Балашова Анна 3 1
|Крысина Ольга 109 1
|Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
|Wu Alen - Ален Ву 4 1
|Калюгин Вадим 5 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 35 1
|Зинченко Сергей 1 1
|Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
|Водясов Алексей 97 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Солдатенков Сергей 134 1
|Делицын Леонид 106 1
|Макаров Валентин 137 1
|Мельников Александр 66 1
|Кулиш Александр 12 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Евтушенко Олег 125 1
|The Register 641 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4926 1
|Bloomberg 799 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Associated Press 726 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2390 1
|Gartner 2467 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 691 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 900484, в очереди разбора - 803628.
Создано именных указателей - 46990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 900484, в очереди разбора - 803628.
Создано именных указателей - 46990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru