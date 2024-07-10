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Германия Северный Рейн-Вестфалия Дюссельдорф

Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф

СОБЫТИЯ


10.07.2024 Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 1
28.06.2024 Александр Иванов -

Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания

 1
28.02.2024 Сергей Черемин: Правительство Москвы 1
08.02.2024 В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP 1
15.08.2022 В России ищут разработчика ИИ для замены пилотов гражданских самолетов 1
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди 1
01.06.2022 Toshiba представляет жесткий диск P300 емкостью 2ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин, предназначенный для настольных ПК 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
17.11.2020 Производитель техники для Apple и Lenovo пал жертвой шифровальщика, убившего человека 1
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе 1
21.09.2020 Троян-шифровальщик по ошибке убил человека 2
19.02.2020 Fujitsu представила новые разработки для ритейла 1
20.11.2019 «Швабе» заключил договор по продвижению российских технологий за рубежом 1
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт 1
14.11.2018 «Ростех» начнет поставлять в Швейцарию приборы для коррекции давления 1
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
11.04.2017 Software AG приобретает Cumulocity в рамках расширения бизнеса в сфере интернета вещей 1
20.07.2016 Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России 1
21.06.2016 HP заключила партнерское соглашение с Henkel 1
16.05.2016 IBM завершила покупку digital-агентства Aperto 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
22.04.2015 Земля Северный Рейн-Вестфалия приглашает российские ИТ-компании развивать бизнес в Европе 4
21.04.2015 Российские ИКТ-компании в Германии: стратегия успеха 1
14.04.2015 Цифровая индустрия: шансы для инвестиций 1
07.04.2015 Бесплатный семинар. «Российские ИКТ-компании в Германии: стратегия успеха» 3
11.02.2015 У дешевеющего «Яндекса» появился новый крупный акционер 1
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов 1
25.04.2014 Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта 1
24.04.2014 Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта 1
27.08.2013 Германия заключила крупнейший в Европе контракт на электронную идентификацию в аэропортах 1
01.08.2013 Александр Борисов - Эффективность нашего прогноза в 2 раза выше нормы 1
25.12.2012 Гипотеза: жизнь – побочный продукт энергетической реакции 1
13.11.2012 Как превратить любой материал в стекло? Новая технология 1

Публикаций - 140, упоминаний - 148

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic - Technics 70 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 38
Vodafone Group 1412 10
Toshiba Corporation 2980 8
Apple Inc 13156 7
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 6
Samsung Electronics 11065 6
Huawei 4677 6
Deutsche Telekom 954 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
HP Inc. 5883 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Google LLC 12690 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 3
KPN - KPNQwest 53 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 3
NGK Insulators 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Fujitsu 2105 3
Sony 6739 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 3
Nintendo 823 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 2
Seiko Matsushita 4 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 2
Yourkit 2 2
Zayo Group - AboveNet Communications - Metromedia Fiber Network 34 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 36
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 35
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 33
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Merrill Lynch 454 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
Цифроград 171 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Tesco 84 1
КГБУЗ Красноярская краевая клиническая больница 2 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
General Atlantic - GA 28 1
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
ECG - Energie Consulting GmbH - Energy Consulting Deutschland GmbH 1 1
Принтбанк КБ 2 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Фонд Росконгресс 24 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 1
Администрация Гонконга 13 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
Правительство Москвы - ДВМС Москвы - Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Apple iPad 4012 5
Google Android 15244 5
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 5
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 3
SITA WorldTracer 5 3
Leica Dicomar 20 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPhone 6 4861 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 2
Panasonic NV - видеокамера 14 2
Абакус 3 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Synology RackStation RS - серия СХД 41 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
SAP Sybase 292 1
Fujitsu Store Operations Cockpit 1 1
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 10 1
Fujitsu Mosiac Check Out Solution 1 1
Fujitsu Digital Annealer Unit - квантовый компьютер 2 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Cisco Umbrella 13 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Intel Evo 121 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 93 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Synology Secure SignIn 3 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Software AG Digital Business Platform 11 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 1
Черемин Сергей 17 3
Карпушенкова Екатерина 4 3
Esser Klaus - Эссер Клаус 10 3
Матекина Елена 3 3
Корнеева Ксения 31 2
Пономаренко Виктор 4 2
Martin William - Мартин Уильям 3 2
Russell Michael - Расселл Майкл 3 2
Gebauer Andrea - Гебауэр Андреа 2 2
Брюквин Юрий 300 2
Борисов Александр 39 1
Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
Пономарев Михаил 18 1
Зинченко Сергей 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Фурсин Алексей 158 1
Калюгин Вадим 18 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Каменский Владислав 23 1
Балашова Анна 3 1
Долмацкий Яков 4 1
Савин Сергей 97 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Гольцов Алексей 43 1
Осадчая Ирина 64 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Николаенко Олег 13 1
Волчанинов Леонид 11 1
Клименко Антон 11 1
Гетманец Георгий 9 1
Жилинская Ольга 8 1
Грошенко Глеб 6 1
Савлуков Николай 6 1
Рудаков Роман 3 1
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
Harms Michael - Хармс Михаэль 7 1
Дудников Сергей 5 1
Локтев Павел 3 1
Westers Albert Renzo - Вестерс Альберт Рензо 1 1
Германия - Федеративная Республика 13221 68
Европа 24964 52
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 52
Нидерланды - Амстердам 630 47
США - Нью-Йорк 3180 46
Япония 13807 41
Япония - Осака 145 38
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Германия - Бавария - Мюнхен 485 16
Великобритания - Лондон 2432 15
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 15
Германия - Берлин 732 14
Германия - Гамбург 185 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Франция - Французская Республика 8177 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Нидерланды 3746 8
Япония - Токио 1020 8
Италия - Милан 166 8
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Сингапур - Республика 1953 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Швейцария - Цюрих 279 7
Швейцария - Женева 332 7
Бельгия - Брюссель 243 7
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 7
Азия - Азиатский регион 5920 5
Европа Восточная 3138 5
Канада 5082 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Испания - Королевство 3840 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 5
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Английский язык 7030 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 3
Total Telecom 613 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
FOSS Patents 10 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
Nature 832 2
CRN 50 1
Newsbytes News Network 379 1
ScienceDaily 399 1
Times 661 1
Nando Times 20 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
TNW - The Next Web 90 1
FT - Financial Times 1296 1
Tom’s Hardware 600 1
NYT - The New York Times 1100 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
AP - Associated Press 2007 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Strategy Analytics 285 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Рустелеком ТК 305 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
MEDICA 10 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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