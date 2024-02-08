Разделы

Бизнес Техника
|

В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP

В Германии суд в рамках разбирательства по иску о нарушении патента временно запретил продажу некоторых не самых новых моделей процессоров Intel и компьютеров на их основе. Intel с решением не согласна и считает своего оппонента – R2 Semiconductor, в которого ранее чуть не вложилась, патентным троллем.

У Intel проблемы в Германии

Суд Дюссельдорфа (Германия) временно запретил Intel продавать некоторые модели произведенных ей компьютерных процессоров на территории Германии. По информации Financial Times, судебный запрет может распространяться не только на сами чипы, но и продукцию компаний Dell и HP на их основе.

Решение вынесено в рамках патентного спора между Intel и американской R2 Semiconductor, инициированного последней. Европейский патент, принадлежащий R2, описывает технологию управления электрическим напряжением, которую Intel якобы незаконно использовала в своих CPU.

По мнению истца, которым выступает R2, проблему представляют потребительские процессоры Intel Core линеек Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake (10-12 поколения, производство которых началось в 2019-2021 гг. соответственно), а также серверные чипы Intel Xeon Scalable семейства Ice Lake-SP. Входящие в эти линейки процессоры, как и некоторые модели ноутбуков и серверов на их основе, якобы нарушают ранее упомянутый патент.

in600.jpg

Фото: Intel
В Германии запретили продажу некоторых процессоров Intel

В отчете, поданном Intel в Комиссию по ценным бумагам и рынкам США (SEC) в конце сентября 2023 г., сообщается о претензиях к компании со стороны R2 Semiconductor, в соответствии с которыми последняя намерена добиться не только судебного запрета на продажу продукции на базе CPU Intel, но и отзыва ее экземпляров, уже поставленных на рынок. С точки зрения Intel, вердикт в пользу истца был бы «несоразмерным средством обеспечения правовой защиты».

Текущие решение, вынесенное судом Дюссельдорфа, распространяется преимущественно на сравнительно старые процессоры Intel, за исключением еще вполне актуальных чипов семейства Alder Lake, презентованного Intel в 2021 г. и по-прежнему широко представленного на рынке. Некоторые модели, попадающие под запрет германского суда, к примеру, отдельные представители линейки Tiger Lake, уже сняты с производства.

Предмет патентного спора

Судя по всему, предметом патентного спора стала технология FIVR (Fully Integrated Voltage Regulator), которая впервые была применена Intel в процессорах микроархитектуры Haswell, легшей в основу четвертого поколения CPU Intel Core.

FIVR предусматривала размещение в CPU полностью интегрированного регулятора напряжения, наличие которого, в частности, избавляло производителей материнских плат под чипы Intel от необходимости разрабатывать сложные подсистемы питания, а также позволило оптимизировать энергопотребление процессора.

«…R2 поинтересовалась, корректны ли только что опубликованные Intel данные об используемом ей подходе к технологии FIVR, реализованная в их чипах. Следующее и последнее сообщение поступило [нам] от патентного поверенного Intel. Именно тогда мне стало ясно, что Intel использует запатентованную технологию R2 в своих чипах без указания авторства или компенсации», – заявил генеральный директор R2 Semiconductor Дэвид Фишер (David Fisher) в разговоре с изданием Tom’s Hardware.

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца
Импортонезависимость

По мнению Фишера, по своей бизнес-модели компания R2 Semiconductor мало отличается от коллег по отрасли – Arm и Rambus, которых в патентном троллинге почему-то не обвиняют.

Он также отметил, что Intel очень хорошо знакома с бизнесом компании – в 2015 г. R2 почти удалось договориться с Intel об инвестициях, однако последняя в одностороннем порядке отказалась вложиться в R2.

Топ-менеджер R2 в своем заявлении подводит к тому, что сделка сорвалась, поскольку Intel в процессе подготовки к ней получила доступ к необходим ей сведениям о технологиях конкурента и более не видела нужды вкладывать в него деньги.

Позиция Intel и тяжба с VLSI

Согласно публичной позиции Intel относительно претензий со стороны R2 Semiconductor, последняя является едва ли не патентным троллем (компания, которая фактически не ведет бизнес-операций, а зарабатывает на выплатах по патентным спорам). В США Intel уже добилась признания патента, являющегося предметом спора с R2, недействительным. Аналогичная битва между компаниями продолжается в Великобритании.

С решением суда Дюссельдорфа Intel категорически не согласна и намерена подавать апелляцию.

R2 не единственная, кто имеет зуб на Intel. Американская VLSI уже который год бьется с ней в судах по аналогичному поводу. В последнем споре между компаниями предметом разбирательства стал патент США, описывающий «интегральную схему, имеющую конструктивную опору для контактной площадки с перевернутым кристаллом, и способ ее изготовления», который достался VLSI от NXP Semiconductors.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

ИТ-шник, нанятый Apple для поиска уязвимостей, украл у нее $3 миллиона

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще