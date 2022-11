Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию

У Intel отсудили $948 млн за незаконное использование патента 18-летней давности. Иск подала компания VLSI, которая далеко не в первый раз терроризирует чипмейкера. Жалоба удовлетворена, но Intel подала аппеляцию, утверждая, что столь старая технология ей никогда не была нужна. Ранее VLSI удалось забрать у Intel более $2 млрд по другому патентному спору, но на этот раз дарить VLSI деньги Intel явно не готова, так как переживает весьма трудные времена.

Intel атакуют тролли

Компания Intel, крупнейший производитель х86-процессоров в мире, будет вынуждена заплатить почти $1 млрд по делу о незаконном использовании чужого патента. Такой вердикт вынес суд в Техасе (США).

Согласно исковому заявлению, поданному малоизвестной компанией VLSI, Intel использует ее интеллектуальную собственность «миллионы раз в секунду», так как ее технология эксплуатируется в процессорах производства Intel. Речь о патенте US7247552B2, в котором описывается некая «Интегральная схема, имеющая конструктивную опору для контактной площадки с перевернутым кристаллом, и способ ее изготовления » (Integrated circuit having structural support for a flip-chip interconnect pad and method therefor) за авторством сразу семи специалистов.

Intel предстоит нелегкий бой с весьма опытным противником

Согласно описанию патента, впервые он был зарегистрирован компанией Freescale Semiconductor, Inc. почти 18 лет назад, в январе 2005 г., после чего регулярно менял владельца. VLSI выкупила его у NXP Semiconductors, притом в настоящее время сама компания VLSI как таковая является недействующей. Она принадлежит частному инвестиционному агентству Fortress Investment Group, а то в свою очередь входит в SoftBank Group.

Intel все отрицает

VLSI требует с Intel $948 млрд, утверждая, что та использовала ее технологию за патентом US7247552B2 вплоть до 2019 г. В то же время истец упоминает лишь линейки Cascade Lake и Skylake – первую Intel выпустила в апреле 2019 г., а вторую четырьмя годами ранее.

Другими словами, пока неясно, собирается ли VLSI утверждать, что ее интеллектуальная собственность эксплуатируется и в более ранних CPU американского чипмейкера. Сама Intel отрицает свою причастность к происходящему, заявляя, что патенты VLSI не нарушает, поскольку в ее процессорах технология, описанная в патенте US7247552B2, не используется и в принципе никогда не использовалась. Представители Intel подчеркнули, что в современных CPU она и вовсе бесполезна.

Страсти накаляются

Intel, находящаяся в весьма непростом финансовом положении из-за плохих продаж процессоров на фоне общемирового стремительного падения рынка компьютеров, явно не собирается «дарить» почти $1 млрд малоизвестной компании. С решением техасского суда она категорически не согласна и намерена обжаловать его самом ближайшем будущем.

Вероятность успешной апелляции Intel есть, но она далека от 100%. VLSI уже не в первый раз пытается засудить ее за кражу интеллектуальной собственности, и раньше в этих начинаниях успех ей сопутствовал.

В марте 2021 г. по решению суда Intel была обязана выплатить VLSI почти $2,2 млрд по делу о нарушении сразу двух патентов в сфере производства микросхем. VLSI заявила, что Intel умышленно не проводила исследования на предмет потенциального использования чужих изобретений в своей продукции.

Intel со своей стороны подала апелляцию, но суд высшей инстанции согласился с предыдущим вердиктом. Жалоба чипмейкера была отклонена в августе 2022 г.

Но нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что VLSI вот-вот получит свои $948 млрд. В апреле 2021 г. завершилась еще одна ее судебная тяжба с Intel, и на этот раз в пользу последней.

Графическое описание технологии VLSI, прикрепленное к патенту - предмету спора

Intel тогда удалось избежать выплаты штрафа в размере $3 млрд. VLSI утверждала, что ее патенты, которые Intel якобы нарушила, позволяют компании наращивать производительность своих процессоров и при этом делать их более энергоэффективными.

Юристы Intel утверждали, что VLSI в 3000 раз завысила стоимость своих патентов, попутно назвав саму компанию подставной, которую Fortress Investment Group создала только лишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний.

Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее апелляцию по делу о нарушении патента US7247552B2.

Тролли повсюду

Крупные компании, особенно в сфере ИТ, сталкиваются с патентными троллями на регулярной основе. VLSI, по всей видимости, не единственная фирма, которая пыталась отсудить у Intel крупную сумму, поскольку она уже не раз предпринимала различные шаги для защиты от подобных трудностей. Например, летом 2012 г. Intel заплатила компании InterDigital $375 млн за 1700 патентов и заявок.

В сентябре 2016 г. коварство патентных троллей в полной мере ощутила на себе Apple. Компания MobileMedia Ideas отсудила у нее $3 млн за использование технологии «вежливого игнорирования», в рамках которой абонент приглушает входящий вызов, но не прерывает соединение.

В июне 2022 г. CNews писал, что против компании Samsung был подан иск за нарушение патента на технологию оценки остаточного времени работы аккумуляторной батареи Android-устройств. Инициатором стала компания K. Mizra (LLC), занимающаяся лицензированием патентов и имеющая опыт судебных тяжб с технологическими гигантами уровня Cisco и AT&T. Победа истца может иметь серьезные негативные последствия для других производителей Android-смартфонов, включая Xiaomi.

Еще один подобный случай произошел в июле 2022 г. в России. Как сообщал CNews, В московский Арбитраж поступил иск компании Smart International Distribution Limited (SIDL) Гонконга, утверждающей, что права на бренд Xiaomi принадлежат ей. Это уже прямая угроза продажам техники Xiaomi на российском рынке, притом что SIDL не выпускает ничего, даже близко относящегося к смартфонам, ТВ или ноутбукам. Товары SIDL – это бижутерия, маски для сна, различная посуда и т. п. Бытовая техника в ее ассортименте тоже имеется, но ничего общего с гаджетами знакомой каждому россиянину Xiaomi она не имеет.