В России могут запретить смартфоны и ТВ Xiaomi. Вероятность высока
Xiaomi могут запретить продавать технику в России. Иск против нее подала компания SIDL из Гонконга, утверждающая, что права на этот бренд принадлежат ей. В России есть схожий случай – в 2021 г. из-за патентного тролля суд ввел запрет на продажу 60 смартфонов Samsung в российских магазинах. Ограничение было снято лишь спустя полгода.
Xiaomi пытаются «затроллить»
Из российских магазинов в обозримом будущем может исчезнуть техника китайской компании Xiaomi. Санкции в данном случае ни при чем – с запретом на распространение техники Xiaomi в российский суд обратился гонконгский патентный тролль.
В московский Арбитраж поступил иск компании Smart International Distribution Limited (SIDL). Первым внимание на это обратил Telegram-канал Mash. Требование в иске недвусмысленное – компания требует отдать ей все права на бренд Xiaomi в России.
Обоснование своей позиции SIDL привела не менее простое. По ее словам, именно она владеет общемировым товарным знаком Xiaomi.
Под ним SIDL выпускает продукцию, никак не связанную с умной техникой популярного России китайского вендора. Товары SIDL – это бижутерия, маски для сна, различная посуда и т. п. Бытовая техника в ее ассортименте тоже имеется, но ничего общего с гаджетами знакомой каждому россиянину Xiaomi она не имеет.
Решения пока нет
Редакция CNews выяснила, что спор «битва» между SIDL и Xiaomi за российский рынок началась еще в осенью 2021 г. Исковое заявление, согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, было отправлено SIDL в суд по интеллектуальным правам еще в конце ноября 2021 г. Его рассматривает судья Александр Снегур.
Иск подан непосредственно к компании Xiaomi Inc. В списке третьих лиц числится Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
Судья оставил иск без движения 1 декабря 2021 г., а 30 декабря 2021 г. он сделал это повторно. 13 января 2022 г. было назначено предварительное судебное заседание, и в тот же день иск был принят к производству. 27 июня 2022 г. Александр Снегур отложил судебное разбирательство. Следующее заседание состоится 8 августа 2022 г.
Возможные последствия
Xiaomi – одна из немногих компаний, пока еще не покинувших российский рынок под влиянием западных санкций. Впрочем, она уже вдвое сократила поставки своих гаджетов в Россию.
Если суд встанет на сторону SIDL, то у Xiaomi могут возникнуть значительные трудности с ввозом и распространением своих товаров в Россию. Параллельный импорт, заработавший в мае 2022 г., может спасти ситуацию, но лишь на первом этапе.
Заключение суда в пользу SIDL развяжет гонконгской компании руки. Она сможет подавать в суд на всех, кто ввозит технику Xiaomi в Россию для последующей перепродажи. Другими словами, под прицелом патентного тролля окажутся все импортеры, работающие с Xiaomi.
По информации Mash, представители столичного Арбитража запросили помощь у властей Китая. Они обратились к ним с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. К моменту выхода материала подробностей о реакции китайской стороны не было.
Как Xiaomi планирует отстаивать свою правоту в суде, и как планирует действовать в случае своего проигрыша, остается неизвестным. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к представителям компании и ожидает ответа.
Прецедент существует
Вероятность того, что суд вынесет вердикт в пользу SIDL, достаточно велика. Подобное в России уже происходило.
Точно такая же ситуация, только с другими действующими лицами, развернулась в России в октябре 2021 г. CNews писал, что Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung продавать на территории России более 60 моделей своих смартфонов.
Это было следствием иска швейцарской компании Sqwin SA, поданного в феврале 2020 г., в котором она обвиняла Samsung в нарушении ее патентов – корейский вендор якобы задействовал ее технологии в платежной системе Samsung Pay.
Широкое распространение информация об этом патентном споре получила летом 2021 г., когда вердикт в пользу Sqwin SA вынес судья Андрей Чадов. Решение Чадова должно было вступить в силу через месяц, если бы Samsung не обжаловала его. В итоге запрет все равно был введен, но лишь в конце октября 2021 г.
Впрочем, продержалось данное ограничение недолго – до середины марта 2022 г. Его отменил Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. «Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, в иске Sqwin SA полностью отказано», – говорилось в заявлении суда.
Однако к тому моменту Samsung уже прекратила поставки своей техники в Россию. Она объяснила это проблемами с логистикой. Через несколько дней она остановила свой завод под Калугой, чтобы через несколько месяцев вновь запустить его и перенаправить всю его продукцию на экспорт.