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Электроника Flip chip метод перевернутого кристалла
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 177 2
|DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
|PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
|Евдокимов Андрей 95 2
|Пластинин Сергей 6 2
|Кленов Николай 1 1
|Борисов Юрий 122 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Адамов Андрей 8 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Покровский Иван 134 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Бойко Алексей 132 1
|Фомичев Дмитрий 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.