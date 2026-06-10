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Электроника Flip chip метод перевернутого кристалла

СОБЫТИЯ

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10.06.2026 Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia 1
10.11.2025 Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов 1
15.10.2025 Ученые нашли ключ к масштабированию квантовых компьютеров 1
22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
24.06.2024 Сергей Пластинин, GS Nanotech: Завод будет генерировать выручку 5 млрд руб. 1
18.11.2022 Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию 1
07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
01.11.2017 Росэлектроника осваивает технологию flip-chip в производстве корпусов микросхем 1
01.09.2017 Российский «нефтегазовый» процессор оказался готов заменить своих конкурентов из США 1
22.02.2001 Diversified Technology объявила о выпуске нового PICMG одноплатного компьютера на базе процессора Intel Pentium III 1
12.05.2000 SyChip намерена освоить выпуск радиочастотных чипов 2,4 ГГц для коммуникаций 1
14.03.2000 Motorola Computer Group выпустила две новые платы на базе Intel Pentium III FC-PGA 1
27.10.1999 Для чипа Joshua выйдет материнская плата Iwill 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 62 4
Intel Corporation 12748 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1661 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 356 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 2
Apple Inc 13030 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 475 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 68 2
Diversified Technology 4 1
Amkor Technology 17 1
Ростех - Росэлектроника - ЗПП, Йошкар-Ола - Завод полупроводниковых приборов 5 1
Samsung Electronics 10966 1
Cisco Systems 5329 1
Восход ФГБУ НИИ 714 1
Qualcomm Technologies 1963 1
Xiaomi 2167 1
AMD - Advanced Micro Devices 4604 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 59 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1258 1
MediaTek - Ralink 590 1
AT&T Inc 1723 1
Lenovo Motorola 3555 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1054 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 1
ViewSonic 325 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Nvidia Corp 3918 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
Ruteq - Рутек 41 1
Rambus 246 1
PMC-Sierra 82 1
MobileMedia Ideas 5 1
SoftBank Group 282 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1676 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2292 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1151 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3770 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 563 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 108 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 177 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22297 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8642 7
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 64 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60569 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24901 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27009 4
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